12 февраля состоялся первый официальный разговор президента РФ Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом. Как политики в мире и России отреагировали на это — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Illustration / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Illustration / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте:

«Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине… Крайне важно, чтобы все, что выйдет из этих переговоров, было прочным и долговечным».

(На пресс-подходе перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе)

Министр обороны США Пит Хегсет:

«Этот звонок не является предательством Украины. Это признание того, что США заинтересованы в мире, достигнутом путем переговоров».

(В заявлении перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе)

Премьер-министр Польши Дональд Туск:

«Все, что нам нужно, это мир. СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе. ВМЕСТЕ (авторская орфография сохранена.— “Ъ”)».

(На своей странице в соцсети Х)

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:

«Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов».

(В интервью ТАСС)

Глава МИД Германии Анналена Бербок:

«Мы не можем вести переговоры без участия Украины. На карту поставлен мир в Европе, вот почему мы, европейцы, должны быть вовлечены».

(В интервью изданию Deutschlandfunk)

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт:

«Это, конечно, новаторский подход к переговорам — идти на очень большие уступки еще до их начала.

(На своей странице в соцсети Х)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

«Любой диалог — лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное — прилагательные».

(В заявлении для «РИА Новости»)

Американский сенатор-демократ Адам Шифф:

«Давайте скажем прямо: это сдача наших интересов и интересов Украины еще до начала переговоров. Трамп, конечно, большой специалист по заключению сделок — сделок в пользу Кремля».

(На своей странице в соцсети Х)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев:

«Это очень важно само по себе. Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат — мир балансировал на грани апокалипсиса».

(На своей странице в соцсети «ВКонтакте»)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже:

«Участие Украины в любых мирных переговорах имеет решающее значение. Для достижения успешного мирного соглашения необходимо ослабить Россию на поле боя. Политика, экономика, религия, СМИ, частный сектор — все в России направлено на войну. Следовательно, Россию нужно принудить к миру».

(В интервью Politico)

Председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков:

«Телефонный разговор между Путиным и Трампом от 12.02.25 войдет в историю мировой политики и дипломатии. Это еще не прорыв, но, возможно, первый шаг к нему. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам».

(В своем Telegram-канале)

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон:

«Президент Трамп — опытный переговорщик, который владеет искусством договариваться. Мы должны предоставить ему максимум рычагов влияния, подготовив всеобъемлющие санкции против России и предоставив полномочия для быстрого вооружения Украины».

(На своей странице в соцсети Х)