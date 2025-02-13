Генсек НАТО ощутил начало переговоров по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были удачными. Он отметил, что состоявшийся накануне, 12 февраля, телефонный разговор «создает ощущение» начала переговоров по Украине.
Министр обороны США Пит Хагсет (слева) и генсек НАТО Марк Рютте
Фото: Yves Herman / Reuters
На пресс-подходе перед встречей с министрами обороны стран НАТО Марка Рютте спросили, как он оценивает переговоры президентов РФ и США. «Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине»,— ответил господин Рютте и добавил, что к диалогу необходимо привлечь Украину. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО.
По итогам телефонных переговоров с президентом России Дональд Трамп анонсировал «немедленное начало» переговоров по Украине. В Белом доме квалифицировали результаты общения как «очень позитивные» и заявили, что США привержены достижению мирной сделки. Кремль в качестве главного указал на необходимость дальнейшей совместной работы по урегулированию конфликта.
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