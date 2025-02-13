Генсек НАТО ощутил начало переговоров по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были удачными. Он отметил, что состоявшийся накануне, 12 февраля, телефонный разговор «создает ощущение» начала переговоров по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хагсет (слева) и генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Министр обороны США Пит Хагсет (слева) и генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

На пресс-подходе перед встречей с министрами обороны стран НАТО Марка Рютте спросили, как он оценивает переговоры президентов РФ и США. «Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине»,— ответил господин Рютте и добавил, что к диалогу необходимо привлечь Украину. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО.

По итогам телефонных переговоров с президентом России Дональд Трамп анонсировал «немедленное начало» переговоров по Украине. В Белом доме квалифицировали результаты общения как «очень позитивные» и заявили, что США привержены достижению мирной сделки. Кремль в качестве главного указал на необходимость дальнейшей совместной работы по урегулированию конфликта.

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