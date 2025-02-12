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Движение по Большому Сампсониевскому проспекту ограничили из-за ремонта сетей

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных дорожных ограничениях. Они начали действовать с 12 февраля в Выборгском районе города.

Как уточнили в ГАТИ, на период до 16 февраля ограничения ввели при движении по Большому Сампсониевскому проспекту — на участке от 1-го Муринского проспекта до улицы Капитана Воронина. В этой локации запланировано проведение работ по демонтажу водопроводной сети.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом действующих ограничений и обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения из-за строительных работ в Колпинском районе Петербурга продлятся до начала мая.

Андрей Цедрик

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