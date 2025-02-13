Три участка у ЖК «Царская столица» выставили на продажу за 1,5 млрд рублей

В Центральном районе Санкт-Петербурга продают три земельных участка под коммерческую застройку. За территорию общей площадью 6,9 тыс. кв. метров просят 1,5 млрд рублей, следует из опубликованного объявления.

Около ЖК «Царская столица» можно возвести торгово-офисные объект, многофункциональный комплекс или бизнес-центр. На территорию имеются предпроектные проработки объекта строительства. Архитектурная концепция проекта разработана консорциумом архитектурных студий Евгения Герасимова и Сергея Чобана.

Также там может появиться апарт-отель или гостиница. Площадь первого участка составляет 2,5 тыс. кв. метров, второго — 2,6 тыс. кв. метров, третьего — 1,6 тыс. кв. метров. Разрешенная высота объектов строительства определена в 28 метров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Fizika Development приобрела 4,7 га на Матисовом острове у «Группы ЛСР» под жилой проект бизнес-класса.

Татьяна Титаева