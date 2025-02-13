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Коммерсантъ FM
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В Гомеле засняли падение неизвестного горящего объекта

Жители белорусского Гомеля ночью 13 февраля опубликовали в соцетях видеоролики с падением некоего горящего объекта. В некоторых сообщениях говорится о звуках взрывов и делается предположение о сбитых беспилотниках.

Два ролика опубликовал телеканал RT. На первом 3-секундном видео мужской голос за кадром говорит: «В Гомель падает, смотри!». В это время ведется съемка, как объятый огнем объект падает, оставляя за собой черту из горящих обломков.

На втором 27-секундном видео кто-то шепотом говорит: «Что это за <…>? Только что два раза…». На видео запечатлено, как горящий объект падает в черте города, и дальше показывается медленное падение небольших горящих обломков.

На момент написания материала каких-либо комментариев от экстренных служб, силовых органов, администрации Гомеля не было.

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