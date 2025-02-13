Двойной удар по Италии

В стыковом раунде play-off футбольной Лиги чемпионов состоялись еще четыре матча. Неожиданный результат был зафиксирован в Брюгге, где одноименный клуб победил «Аталанту» — 2:1. «Милан» также проиграл на выезде «Фейеноорду» — 0:1. Но у итальянских команд есть возможность взять реванш в домашних встречах и пробиться в 1/8 финала. Скорее всего, там окажутся «Бавария» и «Бенфика», которые одолели в гостях «Селтик» и «Монако» — 2:1 и 1:0 соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

В противостоянии «Аталанты» с «Брюгге» было легче всего определить фаворита, учитывая, что итальянский клуб занял девятое место на общем этапе Лиги чемпионов и совсем чуть-чуть не дотянул до попадания в первую восьмерку, а бельгийский квалифицировался в play-off с самой низкой, 24-й позиции. Однако номинальный аутсайдер настолько активно начал домашний матч, что вполне заслуженно открыл счет на 15-й минуте. Шемсдин Тальби перехватил мяч недалеко от чужой штрафной площади и отдал его под удар Феррану Жуджле. Хозяева и потом держали игру под контролем, но в конце первого тайма пропустили простой гол практически из аута. Давиде Дзаппакоста навесил на Марио Пашалича, и хорват технично пробил головой.

После перерыва зачастую опять интереснее смотрелся «Брюгге», а ближе к тому, чтобы забить, была «Аталанта». Лазар Самарджич упустил так вообще убойный момент, когда очутился один перед голкипером Симоном Миньоле и даже не уложился в створ. В концовке команда Ники Хайена все-таки заметно подсела и думала скорее о том, как бы сохранить ничью. Но уже в компенсированное время ей неожиданно поставили пенальти. Центральный защитник гостей Исак Хин неаккуратно отмахнулся в единоборстве с Густавом Нильссоном и угодил тому рукой в лицо. Как ни протестовали бергамцы, система VAR поддержала решение арбитра, и тот же Нильссон принес победу «Брюгге» — 2:1. Впрочем, «Аталанта» может все исправить в ответной встрече на своем стадионе.

В паре «Бавария»—«Селтик», как говорится, на бумаге также все было очевидно, несмотря на то что у себя в Глазго 54-кратный чемпион Шотландии бывает очень опасен. На общем этапе он уже разобрался дома с другим немецким клубом — «РБ Лейпциг», но сейчас к нему пожаловал лидер бундеслиги и настоящий гранд европейского футбола. Прежде всего команде Брендана Роджерса стоило опасаться английского бомбардира мюнхенцев Гарри Кейна, который в 19 матчах национального первенства заколотил 21 гол, а еще шесть раз отличился на предварительной стадии Лиги чемпионов.

Между тем «Селтику» понадобилось всего 27 секунд, чтобы распечатать ворота Мануэля Нойера. «Баварии» повезло, что судьи отменили гол Николаса-Геррита Кюна из-за офсайда у его одноклубника Адама Айды, который создавал помеху вратарю. Затем игра проходила с большим преимуществом гостей, тем не менее на табло это никак не отражалось. У Кейна был отличный момент, но, во-первых, он его не реализовал, а во-вторых, лайнсмен по итогам эпизода поднял флажок. И все же хозяева не выстояли. На 45-й минуте Майкл Олисе ворвался в штрафную и загнал мяч в «девятку». А сразу после перерыва защитники «Селтика» умудрились проворонить на угловом Кейна, который от всей души «врезал» голкиперу Касперу Шмейхелю. Правда, на 79-й минуте Дайдзэн Маэда сократил разницу, проворно подставив голову в сутолоке после розыгрыша стандарта. Более того, Алистер Джонстон мог добыть волевую ничью, но Нойер парировал его удар с довольно близкой дистанции. «Бавария» выиграла 2:1, и теперь уже вряд ли что-то помешает ей оформить путевку в 1/8 финала дома.

После того как накануне первый стыковой матч провели «Ювентус» и ПСВ (2:1), в борьбу вступили «Фейеноорд» и «Милан». Здесь превосходство итальянского клуба над голландским изначально выглядело более весомым, особенно с учетом того, что недавно миланцы переманили у роттердамцев их лучшего нападающего Сантьяго Хименеса. А буквально два дня назад руководство «Фейеноорда» еще отправило в отставку главного тренера Бриана Приске, объяснив ее отсутствием стабильности и прогресса. Подопечные Сержиу Консейсана просто обязаны были воспользоваться сложившейся ситуацией, тем более что у самого португальского специалиста вроде бы все устаканилось, а конфликтовавшие с ним защитник Давиде Калабрия и нападающий Альваро Мората ушли в аренду.

Однако «Милан» неожиданно подвел вратарь Майк Меньян, который не справился с не самым опасным ударом Игора Пайшана в ближний угол. Так уже на третьей минуте «Фейеноорд» повел 1:0 и надежно отзащищался до перерыва, хотя пару раз его голкиперу Тимону Велленройтеру прилично досталось в столкновениях с Жуаном Феликсом и Рафаэлом Леаном. Вместе с тем Пайшан снова едва не огорчил Меньяна и задел перекладину. Миланцы рассчитывали на то, что Хименес забьет своей бывшей команде, но такое впечатление, что мексиканец, наоборот, чувствовал себя очень неуютно по другую сторону баррикад. Да и в целом гости показали слишком пассивный футбол, так и не наиграв даже на один гол. Впрочем, красно-черные по-прежнему имеют достаточно высокие шансы победить по сумме двух матчей.

Вот в паре «Монако»—«Бенфика» сложно было кому-то отдать предпочтение, ведь эти команды и на общем этапе финишировали друг за другом. Лиссабонцы оказались чуть выше по дополнительным показателям и с 16-го места попали в число сеяных. При этом в нынешнем сезоне они уже обыгрывали французский клуб на его поле — 3:2 в пятом туре. Сейчас монегаски, в стартовом составе которых появился россиянин Александр Головин, неплохо провели первый тайм, а вот во втором у них что-то пошло не так. На 48-й минуте они упустили центрфорварда «Бенфики» Вангелиса Павлидиса. Грек на скорости продавил Мохаммеда Салису и изящно перекинул мяч через голкипера Радослава Маецкого, а вскоре хозяева еще остались в меньшинстве. Полузащитник Али Эльмусрати получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 68-й минуте закончился матч и для Головина, которого заменил Такуми Минамино. «Монако» потерпел поражение 0:1 и к тому же потерял перед ответной встречей трех футболистов. Помимо Эльмусрати в Лиссабоне не сыграют из-за дисквалификаций Денис Закариа и Вандерсон.

Александр Ильин