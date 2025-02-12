Курс доллара. Прогноз на 13-14 февраля

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Понижаем краткосрочный целевой диапазон В среду рубль продолжил укрепление на фоне устойчивого усиления позитивного новостного фона. Есть и более фундаментальные факторы, влияющие на крепость рубля: рост сырьевых цен в январе, который мог обеспечить усиление притока валютной выручки, а также сезонно низкая активность импортеров, усиленная жесткой денежно-кредитной политикой. Понижаем краткосрочный целевой диапазон по курсу до 12,7–13,1 руб./CNY и 92–95,5 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Курс может укрепиться до 90 рублей за доллар Рубль продолжает тестировать максимумы на фоне устойчивого предложения валюты и слабого спроса на нее. Вместе с тем внутридневная волатильность достигает двух и более процентов. Окончание новогодних праздников в Китае не способствовало восстановлению спроса на валюту для оплаты импорта. Вероятно, сжатый спрос на фоне высоких ставок и забитые склады давят на импорт, снижают спрос на валюту при устойчивом ее предложении. Курс может укрепиться до 90 рублей за доллар, если ситуация не начнет разворачиваться в ближайшее время.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Спрос на валюту внутри страны остается низким Рубль наращивает темпы укрепления к большинству валют. Набор предпосылок для этого движения не изменился: приток валюты от экспортеров после высоких цен нефти в декабре—январе и низкая активность импортеров на фоне признаков сокращения конечного спроса домохозяйств. Спрос на валюту внутри страны остается низким, стоимость овернайта по юаням сохраняется отрицательной. Очевидно, что текущая ситуация выглядит временной, со стороны фундаментальных факторов и ожиданий рубль выглядит переоцененным.