Курс доллара. Прогноз на 13-14 февраля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Рубль стремительно укрепляет позиции против ведущих мировых валют. В среду внебиржевой курс доллара обновил четырехмесячный минимум, закрепившись ниже 94 руб./$, евро опустился ниже отметки 98 руб./€. С начала недели «токсичные» валюты потеряли на российском рынке 2,6–3 руб. «Бычьей» игре инвесторов способствует высокое предложение валюты со стороны экспортеров при одновременно низком спросе на нее со стороны импортеров. На стороне рубля выступает и прошедший в среду телефонный разговор президентов России и США.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|97.00-99.00
|Банк Зенит
|99.00
|«БКС Мир инвестиций»
|95.00-100.00
|«Цифра банк»
|97.00-98.00
|ПСБ
|96.00-99.00
|Консенсус-прогноз *
|97.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Понижаем краткосрочный целевой диапазон
В среду рубль продолжил укрепление на фоне устойчивого усиления позитивного новостного фона. Есть и более фундаментальные факторы, влияющие на крепость рубля: рост сырьевых цен в январе, который мог обеспечить усиление притока валютной выручки, а также сезонно низкая активность импортеров, усиленная жесткой денежно-кредитной политикой. Понижаем краткосрочный целевой диапазон по курсу до 12,7–13,1 руб./CNY и 92–95,5 руб./$.
Курс может укрепиться до 90 рублей за доллар
Рубль продолжает тестировать максимумы на фоне устойчивого предложения валюты и слабого спроса на нее. Вместе с тем внутридневная волатильность достигает двух и более процентов. Окончание новогодних праздников в Китае не способствовало восстановлению спроса на валюту для оплаты импорта. Вероятно, сжатый спрос на фоне высоких ставок и забитые склады давят на импорт, снижают спрос на валюту при устойчивом ее предложении. Курс может укрепиться до 90 рублей за доллар, если ситуация не начнет разворачиваться в ближайшее время.
Спрос на валюту внутри страны остается низким
Рубль наращивает темпы укрепления к большинству валют. Набор предпосылок для этого движения не изменился: приток валюты от экспортеров после высоких цен нефти в декабре—январе и низкая активность импортеров на фоне признаков сокращения конечного спроса домохозяйств. Спрос на валюту внутри страны остается низким, стоимость овернайта по юаням сохраняется отрицательной. Очевидно, что текущая ситуация выглядит временной, со стороны фундаментальных факторов и ожиданий рубль выглядит переоцененным.
Ограниченный характер укрепления
Доллар и евро показывают заметное снижение относительно рубля. Текущее укрепление национальной валюты вызвано преимущественно техническими причинами — ситуационное отсутствие спроса на валюту со стороны импортеров, достаточного чтобы абсорбировать предложение валюты на рынке, приходящей от экспортеров и от повышенной продажи валюты в рамках бюджетного правила. В отсутствие на рынке спекулянтов даже такой небольшой навес предложения валюты на рынке способен двигать рынок. Оценить возможный минимум в цикле снижения доллара практически невозможно, поскольку рубль все же свободно конвертируемая валюта. Однако можно предположить, что если укрепление рубля и продолжится, то оно будет иметь ограниченный характер в силу бюджетных трат и геополитической ситуации.