Бастрыкин поручил разобраться в деле главы iSpring

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования и причинах возбуждения уголовного дела против основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания также поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые решили задержать предпринимателя, его слова приводит ТАСС.

О задержании Юрия Ускова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) iSpring сообщила накануне. Его подозревают в мошенничестве с муниципальными земельными участками. В СКР отметили, что ситуация «получила широкое распространение в публичном пространстве».

С поддержкой главы iSpring ранее выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, уголовное дело связано с покупкой компанией участка под строительство IT-деревни в 2013 году. Представители iSpring назвали надуманным повод для задержания Юрия Ускова: по их мнению, уголовное дело связано с «активной гражданской позицией» предпринимателя.

«Среди других неравнодушных жителей Йошкар-Олы он активно выступал против коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи»,— заявили в iSpring «Ъ». Обыски и задержание господина Ускова, добавили в компании, произошли в день судебного заседания, где рассматривался вопрос о застройке.

Никита Черненко