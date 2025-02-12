«Ренессанс Капитал» дал прогноз по IPO

Инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» ожидает первое окно размещения на первичном рынке, когда начнет снижаться ключевая ставка ЦБ. Не все размещаемые сейчас активы являются качественными. Однако, с одной стороны, это способствует обучению людей, расширению ответственности компаний и защиты миноритариев — с другой, рассказал в интервью «Ъ» глава «Ренессанс Капитала» и один из новых собственников Максим Орловский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Орловский сообщил, что нынешний рынок очень дешевый, отчего при снижении ставки ЦБ «все компании будут автоматически выглядеть намного интереснее». Если ставка опустится хотя бы до 13%, большинство рыночных игроков смогут поднять стоимость на 50–70%.

«На первичном рынке мы также ожидаем первое окно размещения, как только ставка начнет снижаться. Не все размещаемые сейчас активы качественные, но, с одной стороны, люди должны на чем-то учиться, а с другой — должны развиваться механизмы ответственности компаний и защиты миноритариев»,— добавил совладелец «Ренессанс Капитала». По его словам, в Европе инвесторы богаче корпорации, поэтому российскому рынку необходимы крупные вкладчики, но сначала — накопления и инвестиции внутри страны.

Подробнее об этом читайте в интервью.