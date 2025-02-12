МИД Словакии: Украина закупает российский газ

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сегодня, 12 февраля, назвал газ, поставляемый на Украину из Европы через словацкий газопровод, российским. Сделал он это, комментируя вышедший накануне телесюжет о поставках газа на Украину из Словакии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД РФ Фото: Пресс-служба МИД РФ

«Вчера STVR (словацкое телевидение.— "Ъ") показало (свою сущность.— "Ъ")… лживым и манипулятивным заголовком "Словакия поставляет газ на Украину"… Правда состоит в том, что через Словакию течет на Украину российский газ, который сама Украина купила за границей»,— написал господин Бланар в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее с опровержением информации о том, что Словакия поставляет газ на Украину, выступила и министр экономики страны Дениса Сакова. Этим, по ее словам, занимаются «чешские и германские компании». По информации словацких СМИ, Украина ежедневно импортирует 17 млн кубометров газа. Большая часть импорта проходит через венгерскую, словацкую и польскую газотранспортную инфраструктуру.

Подробнее о ситуации с поставками газа — в материале «Ъ» «"Турецкий" потек в Словакию».

Виктор Буй