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Альфа-Банк заплатит штраф в 350 тысяч рублей по требованию петербургского УФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало рекламу АО «Альфа-Банк» недобросовестной и оштрафовало на 350 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В УФАС поступило заявление на рекламу кредитной организации. Специалисты установили, что в ней отсутствует существенная информация об условиях акции. Это нарушает ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе.

«АО "Альфа-Банк" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 350 тысяч рублей»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что теннисные столы вынудили петербургское УФАС выдать предупреждение застройщику.

Татьяна Титаева

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