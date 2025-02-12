В Белгородской области при атаке дрона погибла местная жительница

ВСУ атаковали беспилотником автомобиль в приграничном селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в результате от полученных ранений на месте скончалась мирная жительница. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

За прошедшие сутки, согласно ежедневному отчету Вячеслава Гладкова, по территории Белгородской области со стороны Украины выпустили 42 боеприпаса и 56 беспилотников. В этих атаках никто не пострадал. Над Мокрой Орловкой были сбиты три БПЛА, из-за падения их обломков была повреждена линия электропередачи.

В соседней с Белгородской Курской области сегодня под обстрел попал приграничный город Рыльск. Там, по словам врио губернатора Александра Хинштейна, выбило окна в двух домах и зданиях детского сада и библиотеки. Никто из местных жителей не пострадал. В результате атак повреждения получили линии электропередачи.

Сергей Толмачев, Воронеж