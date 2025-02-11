Низкопольные трамваи «Поларис» вышли на маршрут №55 в Петербурге

Современные двухкабинные трамваи «Поларис» вышли на маршрут № 55 в Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов 11 февраля. Электротранспорт способен вместить 288 пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова Фото: Пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова

«У него предусмотрено по 5 дверей с каждой стороны, чтобы сделать комфортным не только размещение в салоне, но и вход и выход»,— подчеркнул господин Беглов.

Низкопольные трамваи отправил в Петербург Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ). Организация выиграла конкурс на поставку четырех составов в город на Неве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новые троллейбусы «Синара–6254» с увеличенным автономным ходом приехали в Петербург. Транспортные средства будут выходить на адреса, где нет контактной сети.

Андрей Маркелов