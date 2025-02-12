Россельхоз Удмуртии нашел на маркетплейсах недопустимые к использованию семена
45 сортов семян овощных культур и саженцев моркови, свеклы, огурцов и белокочанной капусты, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений РФ и запрещенных к использованию в РФ, зафиксировали на маркетплейсах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии
Как установил надзорный орган, продавец «Кира» реализовал на маркетплейсах OZON и Wildberries пакетированные семена моркови «Нантская», капусты белокочанной «Богатырь Урала», огурцов «Хрустящий молодец» и свеклы столовой «Бордо».
Собственнику продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.