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Россельхоз Удмуртии нашел на маркетплейсах недопустимые к использованию семена

45 сортов семян овощных культур и саженцев моркови, свеклы, огурцов и белокочанной капусты, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений РФ и запрещенных к использованию в РФ, зафиксировали на маркетплейсах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии

Как установил надзорный орган, продавец «Кира» реализовал на маркетплейсах OZON и Wildberries пакетированные семена моркови «Нантская», капусты белокочанной «Богатырь Урала», огурцов «Хрустящий молодец» и свеклы столовой «Бордо».

Собственнику продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.

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