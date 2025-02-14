Прогулки по концессиям

Практика концессии изменила представление о путях развития ландшафтного редевелопмента. Властям государственно-частное партнерство (ГЧП) помогает решать проблемы социального блока или коммунальной инфраструктуры, однако в Воронеже этот механизм активно применяют и для благоустройства общественных пространств. В 2024 году мэрия подписала концессии по развитию парка «Танаис» на юго-западе и прибрежной территории, примыкающей к парку «Дельфин» на левом берегу. В обоих проектах соинвестором выступает концессионер «Дельфина». В Воронеже ожидается еще минимум одна концессия на парк с другим предпринимателем, а остальные регионы Черноземья следовать примеру не собираются. По словам экспертов, грамотная интеграция коммерческих элементов, проработанное зонирование и экологическая устойчивость формируют качественную городскую среду, в которой бизнес становится не инструментом монетизации территории, а ее «естественным партнером в развитии».

В обновление парка «Дельфин» по концессии уже вложено более 190 млн рублей

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Воронеже первым городским парком в рамках ГЧП стал «Дельфин», переданный в 2020 году на 25 лет Эдуарду Толоконникову. Господин Толоконников известен в регионе как владелец фирмы «Делк», поставляющей системы безопасности, но в этом проекте выступает как индивидуальный предприниматель. Концессионер пояснил Guide, что обновление парка на стадии завершения: осталось открыть детский бассейн, что запланировано на конец осени. «Кроме того, здание бывшего кафе “Эльдорадо” нам тоже передают через дополнительное соглашение по концессии. На этом стадия официальных инвествложений, которые являются обязательствами концессионера, заканчивается»,— добавили представители господина Толоконникова.

Впрочем, работы по части соблюдения функциональности будут продолжаться, отметили они: «Спрос меняется, набор услуг меняется, через пять лет может появиться что-то такое, что сейчас в парке не предусмотрено, но точно будет востребовано. То есть это будет такое перманентное развитие территории, которое поддерживало бы современный атмосферный настрой этого парка». По данным на начало 2025 года, инвестиции в благоустройство «Дельфина» превысили 190 млн руб. при запроектированных 140 млн.

Спустя несколько лет Эдуард Толоконников заявил о новой инициативе. В июне 2024 года мэрия и ООО «Парк Танаис» (в нем партнерами предпринимателя стали многопрофильный бизнесмен Эдуард Краснов и дорожник Дмитрий Хвастунов) подписали соглашение о благоустройстве одноименного общественного пространства. Инвесторы получили территорию для развития на 35 лет с необходимостью инвестировать 415 млн руб. в 2024–2028 годах. Окупить вложения планируется за шесть лет за счет использования коммерческих объектов и их аренды.

А в конце года господин Толоконников уже без соинвесторов подписал с мэрией концессию на развитие 7,8 га прибрежной зоны у водохранилища рядом с «Дельфином». Сам инвестор, разрабатывавший этот проект с 2023 года, назвал его условно «Дельфином №2», так как он расширяет уже благоустроенную территорию.

За четыре года в обновление этого пространства планируется вложить минимум 192,9 млн руб. Предполагается, что появятся пляжные мостики, зона барбекю, беседки, площадка для выгула собак, парковка, дополнительное озеленение. «Продолжение парка “Дельфин” будет логично объединено одной набережной, одними пляжными мостками, одной трассой здоровья, которая уйдет до водолазной школы. Будут реализованы иные объекты, которые продолжат логически атмосферу парка: дополняя то, чего в парке сейчас не хватает, но на что явно есть потребность»,— рассказал Эдуард Толоконников.

Всего в Воронеже, по данным мэрии на середину 2024 года, насчитывалось более 400 озелененных территорий общей площадью около 1 тыс. га, в том числе 318 на 739 га — муниципальных. Из последних 36 крупных общей площадью более 256 га обслуживают подконтрольные городу предприятия «Экоцентр» и «Зеленхоз». Ежегодно в перечень зеленых зон дополнительно включается около 15 новых территорий.

В прошлом ноябре власти актуализировали проект концессии еще одного парка — Бринкманского сада. По словам мэра Сергея Петрина, предложение от потенциального инвестора уже поступило в администрацию. Вложения не должны превысить 70 млн руб., за «три-четыре года» в саду появятся спортивный зал, лекторий, коворкинг-зона и кафе. Будущего концессионера глава города не раскрыл, но, по данным Guide, это проект не Эдуарда Толоконникова.

«Новых пространств в концессию мы брать не планируем. Сосредоточимся на текущих объектах. Практика ГЧП для меня оказалась сложной и интересной»,— пояснил предприниматель.

По мнению представителей бизнесмена, брать общественные пространства в концессии выгодно: «При определенной бизнес-модели, продуманной концепции, качественном поддержании атмосферы парка регулярными яркими ивент-мероприятиями. Территория объектов должна жить, постоянно генерировать события, увеличивать и поддерживать поток на протяжении всего своего срока существования».

Впрочем, другие регионы Черноземья перенимать воронежский опыт не спешат.

В Белгородской области механизм ГЧП используют в основном для строительства школ, при этом заключая концессии напрямую без проведения торгов с ГК «Прошкола» (структура ВЭБа с шестью десятками аналогичных проектов по всей стране). Инициатив в отношении парков не разрабатывалось, пояснили Guide в пресс-службе облправительства. При этом в последние пару лет власти вложили уже более 1 млрд руб. в благоустройство набережных и 1,5 млрд в обновление Центрального парка Белгорода.

В Тамбовской области общественные пространства в концессию не передавали и не планируют, рассказали в облправительстве. По данным орловских властей, в регионе «никаких проектов не реализуется» и не будет — «ни по паркам, ни каких-либо других»: парки и скверы там благоустраивают за счет регионального и местных бюджетов. В Курской и Липецкой областях не смогли оперативно предоставить информацию.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что теоретически механизмы концессии применимы по отношению к любым объектам, однако у бизнеса и властей в этих проектах разные цели: «Частный инвестор исходит из стремления получить максимально возможную прибыль при наименьших вложениях. Государство или муниципалитет преследует прямо противоположные цели: обеспечить как можно более широкие слои населения доступом к рекреационным объектам, то есть сделать их максимально доступными». По его мнению, воронежский эксперимент любопытен и интересен для анализа, что будет с этими территориями в дальнейшем, так как сейчас парки в основном обустраиваются и содержатся почти исключительно за счет бюджетного финансирования, а те средства, которые приносят мероприятия, общепит и аренда, как правило, «не покрывают и десятой части расходов».

Если взвешенно составить функциональную программу обновляемых парков в Воронеже, то можно прийти к сбалансированной системе, считает заместитель директора по предпроектной работе проектного бюро Archivista Татьяна Смирнова. «В качестве успешного примера реализации таких программ можно назвать благоустройство набережной в Туле. Этот проект стал наглядной демонстрацией того, что регионы начинают ответственно и в современном ключе работать в этом направлении»,— пояснила она.

При этом, заметил глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев, формирование общественных пространств в рамках концессионных соглашений требует работы на нескольких уровнях. «Во-первых, важно продумать зонирование таким образом, чтобы коммерческие элементы органично вписывались в структуру территории, а не доминировали в ней. Во-вторых, необходимо учитывать, что использование пространства меняется в течение дня, сезона и даже года. Гибкость архитектурных решений позволяет адаптировать объект к разным форматам активности — от повседневного отдыха до массовых мероприятий. Кроме того, при разработке проектов важно учитывать особенности географии и климата»,— рассказал архитектор. Он особо подчеркнул, что коммерциализация общественных пространств не должна приводить к их деградации в пользу исключительно рыночных механизмов.

На местном форуме предпринимателей вице-мэр Воронежа по экономике и финансам Андрей Жаглин пояснял, что при развитии городских территорий основное внимание уделяется частному и смешанному финансированию — и необязательно по концессии: например, первая и вторая очереди обновления Петровской набережной реализовывались за счет бюджета, а третья предполагает привлечение частных инвестиций. Заключение же концессионных соглашений чиновник назвал сложным процессом: «С момента начала переговоров до подписания договора может проходить до двух лет, а парки и скверы, будучи природоохранными территориями, имеют множество ограничений на их использование. Особенно трудно определить баланс между коммерческими и некоммерческими объектами в этих зонах».

Анна Швечикова