Обвиняемый в получении взятки экс-сотрудник ФСО попросился на фронт

Бывший начальник военной приемки ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» Андрей Лукин обратился в военкомат с просьбой отправить его в зону специальной военной операции. Это стало известно в ходе судебного заседания, на котором рассматривается уголовное дело господина Лукина по обвинению его в получении взятки на сумму 6,8 млн руб. По версии следствия и обвинения, эти деньги, будучи подполковником ФСО, Андрей Лукин получал от руководства завода в 2015–2023 годах. Соответствующие показания об этом дали экс-директор «Телты» Алексей Высоков и главбух Елена Гришина. По их данным, деньги предназначались за несоздание препятствий в приемке продукции, которую «Телта» производила по заказу силовиков.

Сам Андрей Лукин факт получения денег не отрицал, но пояснил, что совершил мошенничество. По его словам, фактически создавать препятствия для приемки при условии производства качественной продукции он не мог.

В ходе заседания стало известно, что военкомат в заключении контракта Андрею Лукину отказал. Защита подсудимого ходатайствовала о вызове в суд комиссара Свердловского и Индустриального районов для выяснения причин этого. Суд также в этом отказал.