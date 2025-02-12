Производители цемента, нерудных и инертных материалов готовы сроком на один год зафиксировать цены для строительного сектора Татарстана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы России от Татарстана VIII созыва Илья Вольфсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производители цемента и инертных материалов готовы на год зафиксировать цены

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Производители цемента и инертных материалов готовы на год зафиксировать цены

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

По словам господина Вольфсона, заморозка цен позволит зафиксировать стоимость строительства соцобъектов, а также исключить риски в виде дополнительных расходов и ценовых колебаний, напрямую влияющих на сроки и бюджет строительства.

«Работаем над тем, чтобы включить в этот процесс металлургические предприятия и производителей кабельной продукции. Ведем переговоры», — сказал депутат.

Подобные меры нацелены на поддержку строительного комплекса и сохранение темпа и качества вводимого жилья в республике.

Артём Дергунов