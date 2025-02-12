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Коммерсантъ FM
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Минобрнауки работает над модернизацией подготовки профессиональных историков

Минобрнауки совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) планирует усовершенствовать подготовку профессиональных историков, заявил замминистра Константин Могилевский. Он пояснил, что речь идет о развитии новых навыков, которые могут пригодиться «гуманитарию будущего» в связи с влиянием на науку цифровизации.

«Приступая к этой задаче, нужно, конечно, сформулировать образ желаемого результата. Историческая наука сегодня меняется, цифровизация оказывает огромное влияние на науку. Мы уже можем работать с большим объемом документов одновременно, можем новые вопросы задавать»,— сказал господин Могилевский в ходе генсовета партии «Единая Россия» по науке и образованию.

На базе РГГУ ведомство планирует организовать стратегическую сессию, в рамках которой вместе с работодателями обсудит навыки, необходимые современным профессиональным историкам.

Полина Мотызлевская

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