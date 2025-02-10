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Дорожные ограничения в Колпинском районе Петербурга продлятся до начала мая

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных дорожных ограничениях. Они начинают действовать с 10 февраля в Колпинском районе города.

В частности, как сообщили в ГАТИ, с 10 февраля по 6 мая в связи с производством работ по строительству инженерных сетей в поселке Петро-Славянка ограничивается движение транспорта по улице Третьей Пятилетки — от Вокзальной улицы до Красноармейской.

В свою очередь, в городе Колпино из-за строительства газопровода ограничения вводятся при движении по улице Танкистов у Пролетарской улицы. Они продлятся с 10 по 14 февраля.

В ГАТИ порекомендовали заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Невском районе Петербурга из-за проведения работ по строительству Большого Смоленского моста на срок до 31 марта ограничили движение транспорта по одноименному проспекту — на участке от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.

Андрей Цедрик

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