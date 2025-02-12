«Nova & Proformica» вложит 1,5 млрд рублей в новую социнфраструктуру Городских горок

Девелоперское партнерство «Nova & Proformica» приступает к реновации микрорайона Городские горки, сообщили в организации. Соглашение о комплексном развитии территории прошло необходимые процедуры, экспертизу и вступило в силу. Завершить комплексное развитие участка стадиона и прилегающих к нему земель «Nova & Proformica» должна в срок не более 12 лет. В компании рассказали, что на основе концепции архитектурного бюро R1 будет подготовлена проектная и рабочая документация для КРТ.

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Жилой квартал появится на части зоны КРТ, общая площадь которой — 9,3 га. Это будут жилые дома с административными помещениями переменной этажности (от 1 до 10 этажей) и высотные акценты до 32 этажей. Концепция реновации Городских горок предполагает создание на пустующих землях пространства со спортивным ядром. На первом этапе работы над проектом начнется строительство первой очереди жилого квартала на ул. Макаренко и создание плоскостной части спорткомплекса.

Спорткомплекс, который возведут на месте «Трудовых резервов», будет доступен для спортсменов-любителей и жителей. На уличных площадках смогут заниматься воспитанники спортивных секций, будут проходить уроки физкультуры. Зимой на открытой части объекта продолжит работать каток. Комплекс оборудуют бытовой инфраструктурой. Предполагается, что оператором спорткомплекса станет АНО «Городской спортивно-культурный комплекс». Пользоваться им смогут городская Лига школьных спортивных клубов и правопреемник советского спортобщества «Трудовые резервы» — ОГФСО «Юность России». Концепция Дома спорта не меняется: в здании площадью 1600 кв. м оборудуют раздевалки для круглогодичного использования комплекса, снова появится возможность заниматься боксом и дзюдо.

Кроме спорткомплекса, соглашение о КРТ Городских горок предполагает строительство других социальных объектов (детский сад), а также создание новой транспортной инфраструктуры. По оценкам девелопера, инвестиции в реновацию спортивного ядра составят примерно 0,5 млрд руб., а всей новой социальной инфраструктуры Городских горок — 1,5 млрд руб.