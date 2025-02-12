С «Русичами» вышло скверно

Мэрия Сочи в судебном порядке аннулировала право компании «Русичи» на пользование земельным участком напротив морвокзала. На спорной земле расположен сквер «Породненных городов». Участок был предоставлен компании мэрией курорта в 1997 году. Спустя четверть века прокуратура установила, что власти не имели права распоряжаться землей. Юристы называют изъятие участка «неправомерным».



Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал Арбитражный суд Краснодарского края и признал отсутствующим право постоянного бессрочного пользования ООО «Русичи» на участок площадью 1,5 га в центре Сочи. С иском в суд обратились власти города.

Участок находится прямо напротив морского вокзала, в районе Несербской улице, на нем разбит сквер «Породненных городов».

Согласно материалам дела, в 1997 году администрация курорта своим постановлением отвела АО «Русичи» земельный участок площадью 1,6 га в постоянное бессрочное пользование под торгово-культурный центр. В 2006 году мэрия разрешила разрабатывать проектную документацию для строительства 19-этажного ТКЦ с апартаментами. Но во время подготовки к Олимпиаде часть участка была истребована под олимпийские нужды, у АО «Русичи» остались 1,5 га, торгово-развлекательный центр так и не был построен.

В 2011 и 2013 годах сочинские чиновники уже пытались прекратить право компании на участок на том основании, что пользователь не построил ТКЦ, но арбитражные суды отказали в удовлетворении требований. В 2021 году в администрацию Сочи поступило представление сочинской прокуратуры о том, что на момент предоставления земли АО «Русичи» правоспособностью не обладали, а кроме того, власти не имели права распоряжаться данным участком. После этого был инициирован третий иск мэрии.

Суд пришел к выводу, что на момент издания сочинскими чиновниками постановления о предоставлении земли АО «Русичи», такая организация в реестре юрлиц еще не значилась. В тот момент проходила реорганизация фирмы «Русич», которая меняла свое название. Доказать правопреемство компании не удалось.

Кроме того, указал суд, на момент издания постановления у сочинской мэрии не было полномочий на распоряжение спорным участком, находившимся в тот момент в федеральной собственности.

Ответчик отметил в суде, что все эти годы содержал участок, а потому муниципалитет утратил владение им, следовательно, лишен права на подачу иска за пределами срока исковой давности.

Но суд отметил, что сейчас в границах участка находится сквер, то есть, объект относится к землям общего пользования, поэтому выбыть из владения властей он не мог.

На территории сквера есть небольшое здание с торговыми павильонами, принадлежащее учредителям «Русичей». Арбитражный суд Краснодарского края в рамках другого дела рассматривает требования мэрии о его сносе как самостроя. Объект арестован, по делу проводится экспертиза. Ответчики просили суд дождаться рассмотрения дела о судьбе недвижимости, стоящей на спорном участке. Но в этом им было отказано. Суд постановил аннулировать права компании на землю.

Партнер юридической фирмы Ru.Courts, адвокат Алексей Агеев отмечает, что вопрос о правильном выборе способа защиты права, когда иск предъявляет публичный субъект, в последние годы очень неоднозначен. Бывает, что власти подают иски как собственники, продолжающие владеть спорным имуществом. Как правило, это нужно для того, чтобы блокировать ссылку на истечение срока исковой давности (к искам владельцев исковая давность не применяется).

С таким мнением коллегии согласен управляющий партнер консалтинговой компании «Юниконсул» Андрей Швецов. «Обоснования исковых требований тем, что земельный участок был предоставлен юрлицу с другим наименованием выглядят несостоятельными, так как сама же администрация эти постановления выдавала и никаких притязаний от других лиц на участок не было, тут вполне можно говорить о недобросовестности самого истца»,— говорит он. Также он обращает внимание на то, что суд не придал значения тому, что на участке расположено здание, и не стал откладывать рассмотрения иска о признании построек самовольными. «Фактическое истребование земельного участка без объектов недвижимости неправомерно ввиду противоречия закрепленному в Земельном кодексе принципу единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов»,— добавляет юрист.

Михаил Волкодав