В перечень террористов и экстремистов в 2024 году внесли более 3 тыс. человек

В перечень террористов и экстремистов в 2024 году включили более 3 тыс. лиц, более 2 тыс. из них причастны к терроризму, более 900 — к экстремизму, сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.

«Включено 3165 физических лиц, из них 2248 лиц, причастных к терроризму, и 917 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности»,— цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

По закону попавшим в перечень лицам запрещено взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоватся финуслугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.