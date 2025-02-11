Ксения Юдаева очно приступила к работе директора МВФ от РФ в Вашингтоне

Ксения Юдаева в настоящее время находится в Вашингтоне и очно осуществляет функции исполнительного директора от России в штаб-квартире Международного валютного фонда. Об этом ТАСС сообщили в МВФ.

20 апреля 2022 года США расширили санкционные списки против России, включив в них в том числе Ксению Юдаеву. 22 января 2025 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти США сделали отсрочку по санкциям для госпожи Юдаевой, чтобы она могла представлять Россию в МВФ. Решение, согласно двум источникам агентства, было принято во время президентства Джо Байдена.

Представитель МВФ Джули Козак в декабре 2024 года говорила, что госпожа Юдаева выполняет в удаленном режиме функции исполнительного директора от РФ в МВФ в полном объеме, а приступила она к этой работе с 1 ноября. Ранее обязанности исполнительного директора от РФ в МВФ исполнял Алексей Можин.