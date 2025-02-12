Производство одежды на Кубани выросло на 23% в 2024 году

Объем производства одежды в Краснодарском крае за январь-ноябрь 2024 года превысил 4,1 млрд руб., что на 23% больше показателей аналогичного периода 2023 года, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве промышленной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Значительный рост показали производители спецодежды. Выпуск мужских производственных костюмов увеличился на 75,4%, женских — на 41,2%. Производство курток из текстильных материалов выросло на 28,1%, трикотажных изделий — на 10,7%.

Сегодня, по данным министерства, в отрасли работает более 100 предприятий, где трудятся 2,5 тыс. человек. Основные производственные мощности сосредоточены в Краснодаре, Славянском, Северском, Белореченском и Ейском районах. Среди ведущих предприятий региона — АО «Александрия», АО Швейная фабрика «Славянская», ООО «Централ», ООО «Маршал» и ООО «Белтекс».

Юлия Колганова