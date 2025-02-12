Рождение «многополяризованного» мира

Ежегодный доклад Мюнхенской конференции по безопасности провозглашает рождение нового, «многополяризованного» мира. Своим появлением такой миропорядок обязан приходу к власти Дональда Трампа, при котором США, по мнению экспертов, будут постепенно отказываться от традиционной роли мирового лидера. Последствия этого ощутят во всех регионах мира. Место России в новом миропорядке во многом будет зависеть от параметров завершения украинского конфликта, убеждены авторы доклада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За несколько дней до запланированного на 14 февраля открытия Мюнхенской конференции по безопасности — крупнейшего международного форума по этой проблематике — организаторы по традиции опубликовали доклад о том, в каком направлении «движется мир». В этот раз эксперты заявили о переходе к многополяризованному миру. Этот термин на стыке двух понятий — многополярность и поляризованность, по их мнению, описывает постепенный отход США от роли мирового гегемона. Государств, способных влиять на ключевые мировые проблемы, станет больше, но при этом сильная поляризация значительно затруднит возможность выработки совместных подходов к кризисам и угрозам.

Авторы доклада убеждены: победа Дональда Трампа на выборах в США похоронила сформированный после холодной войны внешнеполитический консенсус насчет лидирующей роли Штатов в поддержании мирового порядка. Сам Вашингтон в такой позиции теперь не слишком заинтересован. Эксперты указывают, что господин Трамп оценивает текущее положение дел как «плохую сделку»: США «сделали другие страны богатыми», в то время как «богатство, сила и уверенность» самих Штатов «исчезли за горизонтом».

Авторы доклада напоминают, что президент США обещал перейти к более избирательному взаимодействию с другими странами, которое отвечало бы национальным интересам. И особое место займет соперничество с Китаем. Отмечается, что продолжение торговой войны с КНР «не только ускорит экономическую "расстыковку" (США.— “Ъ”) с Пекином и резко усилит двустороннюю напряженность, но и затруднит координацию с европейскими государствами».

Более того, переориентация внешней политики на сдерживание Пекина может привести к тому, что администрация Трампа откажется от исторической роли США как гаранта безопасности Европы. В таком случае Вашингтон переложит расходы по защите континента на своих европейских союзников. Однако, учитывая медленные темпы перевооружения Европы и ее зависимость от США, такой сценарий может создать «вакуум безопасности». Для Украины, как отмечается в докладе, последствия могут оказаться катастрофическими.

Китаю в докладе отводится роль главного конкурента США за позицию мирового лидера. «Продвигая нарратив о якобы формирующемся многополярном мире, Китай накапливает значительные возможности, чтобы бросить вызов США как доминирующей мировой сверхдержаве»,— убеждены эксперты. При этом, по их мнению, идеи Пекина о новом многополярном порядке игнорируют интересы стран, за которые «вступается» Китай, и продвигаются лишь как прикрытие китайской «политики силы».

Усиление экономической и военной мощи Китая ограничивают внутренние проблемы в стране и рост сопротивления китайской экспансии со стороны внешних игроков. Между тем дистанцирование Трампа от внешнеполитических альянсов и потенциальные разногласия с традиционными союзниками могут дать Китаю шанс укрепить свои позиции. «КНР могла бы сделать упор на нарратив о США как о мировой дестабилизирующей силе и столкнулась бы с меньшим сопротивлением при внедрении собственных инициатив в международную систему»,— поясняют авторы доклада.

РФ, как и Китай, по мнению экспертов, продвигает свое видение многополярности: «Россия выступает за многополярный порядок, в котором не государства, а "цивилизации", группы государств с предположительно тесными историческими и культурными связями, являются суверенными и равными. Только могущественные "цивилизационные государства" имеют право на суверенитет и руководящие роли в своих цивилизациях. Более мелкие государства не имеют полного суверенитета: они попадают в сферу влияния цивилизационного государства».

По мнению авторов доклада, Россия рассматривает Украину и страны постсоветского пространства в качестве своей сферы влияния, что «больше похоже на новый империалистический "Европейский концерт" (миропорядок после наполеоновских войн.— “Ъ”), чем на инклюзивный многополярный миропорядок».

Авторы доклада утверждают, что провозглашенный статус России как мирового лидера не всегда соответствует ее возможностям, но она умело пользуется имеющимися ресурсами для расширения влияния. Так, отмечается в документе, в 2024 году Москве удалось переломить ход боевых действий на Украине и отвоевать новые территории, а также значительно нарастить обороты своей оборонной промышленности. Также она смогла удержать экономику на плаву и предотвратить дипломатическую и экономическую изоляцию.

За счет этого, как отмечают авторы доклада, во многих странах Россия воспринимается как великая держава. Страна продолжает оправдывать свою репутацию геополитического «медоеда» — животного, которое без какого-либо страха бросает вызов значительно более сильным соперникам, убеждены эксперты. В качестве примера они приводят угрозы европейским государствам и расширение влияния в Африке.

При этом, продолжают эксперты, ресурсы РФ на фоне украинского конфликта более ограничены, чем раньше, и это сказывается на ее способности проецировать силу за рубеж. Так, России не удалось предотвратить падение режима президента Башара Асада в Сирии и помочь Армении, своему союзнику по ОДКБ (Ереван приостановил свое участие в договоре.— “Ъ”), в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, напоминают докладчики. «Россия столкнулась с экономической неопределенностью, имперским перенапряжением и крайне изнурительной войной. И не ясно, сможет ли она продолжать свои империалистические усилия»,— утверждают эксперты.

Между тем у России есть возможность закончить украинский конфликт на выгодных для нее условиях, если союзники Киева будут стремиться к завершению военных действий любой ценой. Так, по мнению экспертов, РФ могла бы сохранить за собой отвоеванные территории, а также помешать Украине вступить в НАТО и получить какие-либо ощутимые гарантии безопасности. При этом авторы доклада напоминают, что план администрации Трампа по украинскому урегулированию пока неясен, и если Вашингтон займет более жесткую позицию в отношении России, чем ожидалось, «будущее последней может выглядеть мрачным».

Вероника Вишнякова