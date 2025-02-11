Сверхурочные потребовали пересмотра

Правила сверхурочной работы в России снова пересмотрят. Ранее проект поправок в Трудовой кодекс разработало Минэкономразвития, но Кремль его не поддержал. Ведомство, в частности, предлагало увеличить верхний предел объема переработки в год до 240 часов вместо нынешних 120. Сверхурочную работу планировалось оплачивать по двойному тарифу. Сейчас за первые часы переработки сотрудник получает зарплату в полуторном размере. Государственно-правовое управление президента отвергло пакет предложений из-за того, что сочло их «неприемлемыми» с точки зрения социальной защиты граждан, а некоторые пункты «развернуло в противоположном направлении», пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Работа над законопроектом продолжается. И если правила сверхурочных примут, это может решить проблему дефицита кадров на предприятиях, убежден управляющий партнер рекрутингового агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Рано или поздно мы придем к так называемой системе оказания услуг. Чем больше работник их оказал, тем больше может зарабатывать. Это можно регулировать и коэффициентами, и процентами, и какими-то дополнительными выплатами. В общем, само понимание фиксированной заработной платы либо ставки рано или поздно отомрет. Бизнес понимает, что дефицит кадров можно убирать увеличением нагрузки на существующих сотрудников. Соответственно, будет много желающих, которые станут выполнять не в два, но в полтора раза больший объем труда, будут мотивированы, и их не надо будет удерживать.

Компании начнут и экономить на программах удержания, потому что очень многие из них сейчас тратят на это огромные деньги. Кто-то устраивает молодежные слеты, кто-то возобновляет профсоюзные путевки в профилактории и пионерские лагеря, кто-то вводит страховки для всех членов семьи . Если эти деньги переложить в увеличение тарифов за выполненную работу, то бизнес даже экономить будет».

Против внесения многих поправок в Трудовой кодекс выступили и профсоюзы. Они, например, предлагали разрешить увеличивать норматив сверхурочной работы только отдельным организациям и закрепить это в отраслевых соглашениях. Иначе, по их мнению, неизбежен негативный эффект для здоровья работающих россиян. Это, в свою очередь, выльется в ухудшение демографической ситуации и производительности труда. Вместе с тем на практике все эти переработки есть практически в любой компании, считает управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг», член Московской «Деловой России» Елена Гладышева: «По мнению законодателя, на текущий момент это можно урегулировать отраслевыми соглашениями. У нас имеются действующие СНиПы, санитарные нормы, которые предусматривают определенный график работы в определенных отраслях, которые прямо влияют на здоровье граждан.

Изменения в трудовом законодательстве повлекут за собой в том числе и пересмотр норм охраны труда. Если смотреть с обывательской точки зрения, то очень мало работодателей и работников реально в безусловном порядке соблюдают восьмичасовой рабочий день. Безусловно, у всех есть переработки, в частности, сверх нормы, которые учитываются или не учитываются, осуществляются дополнительные оплаты, бонусы, вознаграждения, дополнительные дни отдыха.

Но все это зачастую делается на страх и риск компаний, потому что при установлении соответствующих фактов, безусловно, последует административная ответственность».

Сами бизнесмены в разговоре с “Ъ FM” говорили, что согласны задерживать своих сотрудников немного дольше положенного и оплачивать эти лишние часы по двойному тарифу. Но у этой тактики очень небольшой потенциал. Значительно увеличить загрузку и закрыть дефицит рабочих рук все равно не получится, убежден основатель бренда детской одежды Lucky Сhild Арон Тухватуллин: «Есть дефицит рабочей силы. Все равно никто никуда деться не может, и заработная плата растет, это объективный фактор. Но вы не сможете весь дефицит покрыть только за счет этой меры. Например, в ситуации аврала, срочных заказов, если неожиданно выросло производство, это позволяет вам частично эту потребность закрыть. Однако у людей, которые работают сверх необходимого на многих должностях, эффективность часа начнет падать. Продуктивность, так или иначе, связана с усталостью».

В пакете поправок Минэкономразвития также было предложение снять запрет на отзыв сотрудников вредных производств из непрерывного отпуска и снять испытательный срок для специалистов, который менее года назад получили высшее или среднее профессиональное образование. По данным Росстата, в конце 2024 года дефицит рабочих рук снизился. Показатель потребности работодателей в декабре составил 1,7 млн вакансий. Это стало минимальным показателем за весь 2024-й. Уровень безработицы в стране с октября держится на отметке 2,3%.

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Светлана Белова