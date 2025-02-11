Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о музыкальной и театральной программе сочинского фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Уже 12 февраля стартует Зимний международный фестиваль искусств. В 18-й раз альтист и дирижер Юрий Башмет представляет в Сочи мощную творческую программу выступлений музыкальных, театральных и балетных коллективов. А также выставочные и серьезные академические образовательные проекты. В нынешнем году фестиваль длится почти две недели — заключительный гала-концерт состоится 23 февраля.

Слово гендиректору «Русского концертного агентства», которое выступает организатором фестиваля, Дмитрию Гринченко: «Мы каждый год огромное внимание уделяем гала-концертам открытия и закрытия в Сочи, но это очень сложная материя. Например, на закрытии солист Денис Мацуев будет играть с юношеским оркестром под управлением Юрия Абрамовича Башмета и хором "Фантазию" Людвига ван Бетховена. Мы на 100% уверены, что ее он в Сочи еще не исполнял. Будет три больших премьеры на закрытии».

Три премьеры на закрытии — специально написанные по заказу организаторов фестиваля произведения Кузьмы Бодрова (виолончельный концерт), Валерия Воронова (произведение для симфонического оркестра, хора и баритона) и Алексея Сюмака, который создал цикл на рождественские стихи Иосифа Бродского в год юбилея поэта. Столь же музыкально насыщенным и разнообразным, по словам Гринченко, будет и концерт на открытии 14 февраля. Первое отделение «Солисты Москвы» завершат исполнением «Просветленной ночи» Арнольда Шенберга. А второе юношеский оркестр закончит «Вальсом» Мориса Равеля, который стал премьерой для солирующего альта самого маэстро Башмета.

Ну, а в «теле» фестиваля будет джаз, этника, классическая опера, барокко. Кстати, выступают музыканты из более десятка стран мира. И, конечно, многочисленные драматические постановки, полноценным участником которых неизменно является Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Принято считать, что этот жанр театрального искусства придумал именно Башмет, сейчас даже идут разговоры о включении подобных постановок отдельным разделом в театральные конкурсы, например, в «Золотую маску».

Дмитрий Буткевич