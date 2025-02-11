КС вынес решение о выплатах детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца

Конституционный суд (КС) вынес решение по делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой, родившей в 2018 году двойню с помощью замороженного биоматериала умершего супруга. Она обращалась в Пенсионный фонд с просьбой назначить детям выплаты по факту потери кормильца, но получила отказ. КС постановил, что дети, рожденные в результате ЭКО от умершего до процедуры отца, имеют право на пенсию по потере кормильца.

Мария Щаникова обратилась в КС в январе 2024 года с просьбой проверить ст. 10 ФЗ «О страховых пенсиях» на соответствие Конституции РФ (на нее ссылались суды общей юрисдикции, отказавшиеся пересматривать решение Пенсионного фонда о выплатах). В ч. 1 этой статьи указано, что право на страховую пенсию по потере кормильца имеют лишь члены семьи, «состоявшие на его иждивении». А в ч. 3 иждивенцами признаются только те родственники, которые «находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию». По мнению судей, эти условия не были выполнены, так как супруг Марии Щаниковой скончался до фактического зачатия детей.

КС признал положения ст. 10 несоответствующими Конституции. В решении суда подчеркивается, что в России разрешена посмертная репродукция, а значит, есть необходимость определять юридические последствия рождения детей с помощью такой процедуры. Кроме того, суд не считает смерть отца событием, из-за которого ребенок теряет возможность получить от него помощь. При этом постановление КС не предусматривает, в какой срок после смерти отца должно произойти зачатие. Суд также постановил внести в законодательство соответствующие поправки.

О деле — в материале «Ъ» «Закон не заметил потери отца».

Полина Мотызлевская