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Студентам медвуза в Екатеринбурге продлили дистант из-за новых случаев ветрянки

Из-за выявления новых случаев заболевания ветрянкой в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) в Екатеринбурге учащимся продлили дистанционное обучение, передает ЕАН.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Учиться в удаленном режиме студентов сначала отправили до 10 февраля, но возвращение к очным занятиям перенесли на 20 февраля.

Напомним, в конце января ветряной оспой заболели пять первокурсников УГМУ из Индии, проживающих в общежитии. В целях предотвращения распространения инфекции они были госпитализированы, а всех контактных лиц перевели на дистант. Роспотребнадзор Свердловской области организовал эпидемиологическое расследование случаев заболевания.

Ирина Пичурина

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