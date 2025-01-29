В Уральском медуниверситете расследуют случаи ветрянки среди студентов из Индии

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование случаев заболевания ветряной оспой среди студентов Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, ветряной оспой заболели пять первокурсников из Индии, проживающих в общежитии. В целях предотвращения распространения инфекции они были госпитализированы.

Кроме того, был организован комплекс мероприятий, направленный на предотвращение рисков распространения инфекции и направлено предписание в адрес медуниверситета о проведении дополнительных профилактических мероприятий.

За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, большинство из них ранее болело ветрянкой либо имеют данные о пройденной вакцинации. Все контактные переведены на дистанционное обучение до 10 февраля.

Полина Щуцкая