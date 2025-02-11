В Башкирии медработники отсудили 780 тысяч рублей за непредоставленный санаторий

Верховный суд Башкирии взыскал с министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики стоимость сертификатов на оздоровление 16 сотрудников Туймазинской больницы, заразившихся ковидом на рабочем месте. Каждый из медработников получит по 49 тыс. руб.

Как следует из решения суда, сотрудники медучреждения в коллективном обращении пожаловались в Туймазинскую районную прокуратуру на нарушение прав. Надзорное ведомство провело проверку и инициировало иск в защиту работников.

Дело в первой инстанции рассмотрел Кировский районный суд Уфы — в удовлетворении требований было отказано. Туймазинский межрайонный прокурор обратился с апелляционным представлением в Верховный суд Башкирии, в котором просил отменить принятое решение.

Как указано в определении суда апелляционной инстанции, в 2020 году правительство Башкирии утвердило порядок предоставления сертификатов на оздоровление в санаториях продолжительностью 14 дней работникам, инфицированным новой коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники больницы своевременно направили заявления для получения сертификатов, однако до настоящего времени их не получили.

В мае 2022 года Туймазинский межрайонный суд обязал министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии рассмотреть заявления врачей на получение сертификатов. Однако министерство решение суда не исполнило, формально ограничившись отказом в предоставлении сертификатов в связи с окончанием срока действия программы, говорится в решении Верховного суда Башкирии. Судебная коллегия пришла к выводу, что несвоевременная регистрация и рассмотрение заявлений сотрудников Туймазинской ЦРБ, как и неисполнение решения суда, лишило их права на получение сертификатов на оздоровление в санаториях.

Майя Иванова