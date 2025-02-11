«ТНС энерго Ярославль» определило надежных партнеров по итогам 2024 года

В Торгово-промышленной палате Ярославской области прошла церемония награждения победителей конкурса «Надежный партнер», организованного гарантирующим поставщиком электроэнергии «ТНС энерго Ярославль». В мероприятии приняли участие руководители и представители организаций, признанных самыми надежными потребителями электроэнергии в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТНС энерго Ярославль Фото: ТНС энерго Ярославль

На звание лучших клиентов из числа юридических лиц претендовали более 16 000 организаций различных форм собственности. Всего было предусмотрено шесть категорий: «Промышленность», «Сельхозпроизводители», «Предприятия ЖКХ», «Малый бизнес», «Бюджетные организации», «Исполнители коммунальных услуг». При выборе лучших энергетики учитывали соблюдение сроков оплаты, выполнение предприятиями условий договоров энергоснабжения и положительную динамику объемов энергопотребления.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Александр Федоров отметил важность своевременной оплаты электроэнергии.

«Отмечать тех клиентов, которые ответственно подходят к своим обязательствам — это очень хорошая практика. Торгово-промышленная палата с радостью поддержит такие инициативы и будет способствовать их развитию, чтобы укрепить атмосферу доверия и сотрудничества в бизнес - среде»,— сказал господин Федоров.

По итогам работы в 2024 году победителями были признаны АО «ОДК – Газовые турбины» (Промышленность), АО «Ярославский бройлер» (Сельхозпроизводители), АО «Яргортеплоэнерго» (Предприятия ЖКХ), ООО «ЯрРенИнвест» (Малый бизнес), ФКУ Упрдор «Холмогоры» (Бюджетные организации), АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» (Исполнители коммунальных услуг).

«Мы поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов в ответственном потреблении ресурсов, а также вдохновения для новых свершений в сфере устойчивого развития компаний. Проект "Надежный партнер" — это не только поддержка ответственных потребителей энергетических ресурсов, но и платформа для эффективного взаимодействия между представителями энергетической отрасли и бизнес-сообществом. В будущем мы планируем проводить такие мероприятия на регулярной основе»,— отметил Управляющий директор «ТНС энерго Ярославль» Алексей Ермаков.

Антон Голицын