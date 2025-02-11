Рост преступности в Новороссийске вырос на 7% из-за телефонных мошенников

В Новороссийске рост преступности вырос на 7% из-за телефонных мошенников, полицейские зарегистрировали в январе 450 преступлений. О зарегистрированных преступлениях и охране общественного порядка рассказал заместитель начальника управления министерства внутренних дел России по городу Новороссийску Сергей Харченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На аппаратном совещании в администрации города-героя подвели итоги первого месяца года и поделились планами.

В январе произошло 142 дистанционных преступления. Рост телефонного мошенничества составил 39%.

Отмечается снижение количества преступлений на бытовой почве на 20%. В январе в Новороссийске удалось не допустить тяжких преступлений: убийств, изнасилований, разбоя, грабежей и краж.

«В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств выявлено 85 преступлений, из которых 37 фактов сбыта наркотиков, а также выявлен один факт организации притонов»,— рассказал Сергей Харченко.

Правоохранителям удалось пресечь 10 тяжких уголовных преступлений на стадии подготовки. Разыскано 7 преступников.

Алена Воробьева