Луисвилль и Дуйсбург официально не разрывали побратимские отношения с Пермью

Единственным зарубежным городом, разорвавшим официальные побратимские отношения с Пермью, является Оксфорд (Великобритания). Об этом сообщила экс-начальник отдела международных и межмуниципальных связей администрации Перми Татьяна Григорьева в интервью для «Нового компаньона». По словам госпожи Григорьевой, до сих пор действует международная связь с итальянским городом-побратимом Агридженто, американским Луисвиллем, немецким Дуйсбургом, французским Амневилем и китайским Циндао. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Луисвилль и Дуйсбург прекратили побратимские отношения с краевой столицей в связи с началом спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, летом прошлого в Оксфорде состоялось традиционное культурное событие для всех городов-побратимов — постановка оперы. Пермь приглашения не получила, однако ранее всегда принимала участие в подобных проектах. При этом в Оксфорде до сих пор действует Oxford-Perm Association — общественное объединение, состоящее из англичан, которые изучают новости Перми.

Отмечается, что в 2022 году бургомистр Дуйсбурга Серен Линк прислал в Пермь официальное письмо, в котором было обозначено намерение сохранить побратимские отношения, несмотря на возможные разногласия.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» почетный консул РФ в городе Бари Микеле Боллетьери заявил, что Пермь и Таранто могут стать городами-побратимами, а первым совместным проектом будет ежегодный фестиваль. Как сообщил источник «Ъ-Прикамье» в пермской мэрии, никаких обсуждений и переговоров об установлении побратимских отношений между Пермью и итальянским городом Таранто не было. По словам собеседника, в администрации ничего не знают о возможности такого сотрудничества.