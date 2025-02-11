Кремль не поддержал изменение правил сверхурочной работы

Государственно-правовое управление президента (ГПУ) не поддержало законопроект Минэкономразвития, который должен был внести изменения в Трудовой кодекс. По словам источников РБК, свою позицию представители ГПУ высказали в начале февраля на совещании с представителями работодателей и профсоюзов.

Часть поправок ГПУ отвергло из-за того, что сочло их «неприемлемыми» с точки зрения социальной защиты граждан, а какие-то «развернуло в противоположном направлении». Перспективы законопроекта пока туманны, но работа над ним продолжается, рассказали источники издания.

Пакет поправок Минэкономразвития был рассчитан на повышение гибкости рынка труда с учетом дефицита кадров. В частности, ведомство предлагало увеличить верхний предел объема сверхурочной работы в год до 240 часов вместо нынешних 120 — и оплачивать такую занятость в двойном размере, начиная с 121 часа. Сверхурочную работу планировалось оплачивать по двойному тарифу. Сейчас за первые часы переработки сотрудник получает зарплату в полуторном размере.

Также ведомство предлагало расширить перечень причин для увольнения и снять запрет на отзыв сотрудников вредных производств из непрерывного отпуска. Новые поправки должны были снять испытательный срок для специалистов, который менее года назад получили высшее или среднее профессиональное образование.

Подробнее — в материале «Ъ» «Профсоюзы против повышения потолка сверхурочной работы».