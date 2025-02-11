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Тюменцы отправили свыше 31,5 млн рублей мошенникам за неделю

За последнюю неделю в Тюменской области от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 93 человека, сообщили в прокуратуре региона. Общая сумма украденных денег оказалась свыше 31,5 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Наибольший ущерб — 5 млн руб. — был нанесен жителю Сорокинского района. Неизвестный убедил его инвестировать в фейковую виртуальную биржу и перевести деньги на подконтрольные банковские счета. Пострадавший не осознавал, что стал жертвой мошенничества.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Прокуратура Сорокинского района взяла под надзор ход расследования.

Напомним, в конце января-начале февраля в Тюменской области 76 жителей стали жертвами мошенников. Общая сумма украденных средств превысила 35 млн руб.

Ирина Пичурина

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