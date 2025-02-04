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На прошлой неделе тюменцы потеряли свыше 35 млн рублей из-за мошенников

За последнюю неделю в Тюменской области 76 жителей стали жертвами телефонных и интернет-мошенников, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Общая сумма украденных средств превысила 35 млн руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наибольший ущерб составил 3 млн руб. В этом случае мошенник позвонил жителю Заводоуковского района на мобильный телефон в мессенджере WhatsApp, представившись сотрудником «Энергосбыта». Под предлогом защиты от взлома личного кабинета «Госуслуг» он получил доступ к банковской карте тюменца и оформил на его имя кредит. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Напомним, жители Свердловской области лишились 4,2 млрд руб. из-за действий мошенников в 2024 году. Всего пострадали около 7 тыс. человек, из них 60% — женщины.

Ирина Пичурина

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