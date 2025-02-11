МВД оценило число «дропперов» и их кураторов в 2 млн

В операции по обналичиванию похищенных средств вовлечено более 2 млн человек — это мошенники из колл-центров, «дропперы», которые предоставляют свои карты для вывода денег, и курьеры, приезжающие к жертвам обмана за деньгами.

Такую информацию привел замначальника следственного департамента МВД генерал-майор юстиции Данил Филиппов в беседе с «Аргументами и фактами». Он отметил, что 2 млн участников преступных схем — это оценка экспертов.

По данным господина Филиппова, в 2024 году потерпевшими в результате киберпреступлений стали 344 тыс. человек. В основном это люди в возрастеот 25 до 44 лет из регионов с большой плотностью населения и развитой экономикой — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край.

Мошенники украли у банковских клиентов более 9 млрд рублей за квартал — в материале «Ъ».