Лавров: Россия продолжит создание неуязвимых механизмов международных расчетов

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит усилия по созданию неуязвимых для внешнего давления международных механизмов. Россия будет работать в сферах международных расчетов, транспорта и логистики, инвестиций и страхования, банковского обслуживания и промышленной кооперации, заявил господин Лавров в речи, посвященной Дню дипломатического работника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Все громче в мировых делах звучит голос и других объединений интеграционного типа в СНГ, Азии, Африке и Латинской Америке»,— сказал министр. Господин Лавров также отметил, что Россия и ее естественные союзники продолжают борьбу против «современных практик неоколониализма», а также работают над формированием многополярного мира.

Сергей Лавров добавил, что Россия будет уделять особое внимание странам, которые пострадали от односторонних санкций. «Ключевым направлением должно оставаться формирование широкого пространства мира и развития в Евразии — на самом большом, ресурсно обеспеченном и быстро развивающемся континенте»,— подытожил глава МИД России.

Глава внешнеполитического ведомства России неоднократно говорил о важности интеграционных объединений, в частности о БРИКС. В ноябре господин Лавров заявлял, что более десяти государств пользуются поддержкой членов БРИКС и рассматриваются как потенциальные партнеры организации, им направили соответствующие приглашения. Вопрос полноправного членства будет рассматриваться в 2025 году.