Koala поставила причал «Усть-Луга Ойл» на простой

В порту Усть-Луга продолжают устанавливать причину взрывов на нефтетанкере Koala, который с повреждениями моторного отсека с 9 февраля пришвартован у причала терминала ОАО «Усть-Луга Ойл». Эксперты говорят, что отремонтировать судно на месте не получится, а его подготовка к буксировке до судоремонтного завода займет не менее двух недель. Стоимость одних суток простоя причала аналитики оценивают в $1–1,3 млн неотгруженных нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер Koala в порту Усть-Луга

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал Танкер Koala в порту Усть-Луга

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Сегодня, 10 февраля, в порту Усть-Луга профильные службы продолжают обследование подводной части танкера Koala (ходит под флагом Антигуа и Барбуды), в машинном отделении которого вчера прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, судно получило три пробоины. Как пишет со ссылкой на источник 78.ru, размеры отверстий от взрывов составляют 1 x 0,8 м; 4 x 2 м и 4 x 2 м каждая. В силовых и надзорных ведомствах от комментариев воздерживаются.

Эксперты называют повреждения «очень серьезными» и указывают, что оперативно восстановить судно в терминале порта не получится. Так как повреждения произошли в машинном отделе, то есть речь идет о двигательной установке, танкер, вероятно, потерял ход и после устранения течи его отбуксируют на ближайший судоремонтный завод, говорит заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев.

Подготовительные работы и сама буксировка могут занять около двух недель — в зависимости от месторасположения ремонтной базы.

Согласно распоряжению капитана порта Усть-Луга от 10 февраля (есть у «Ъ-СПб»), собственник или доверенное лицо должны убрать частично затопленный танкер Koala из акватории порта в течение трех месяцев. В случае неисполнения распоряжения владельца танкера ждет штраф.

По данным «Ъ-СПб», танкер пришвартован у третьего причала терминала ОАО «Усть-Луга Ойл», откуда судно после загрузки должно было направиться в порт Суэц (Египет). Всего для отгрузки на морские танкеры на терминале используются три причала. Первый рассчитан на возможность приема танкеров дедвейтом до 115 тыс. тонн и длиной 286 м. Там осуществляется погрузка темных и светлых нефтепродуктов. Причал № 2 может принимать суда дедвейтом до 166 тыс. тонн и длиной 290 м. Специализация — темные нефтепродукты. Третий причал дает возможность захода танкеров дедвейтом до 300 тыс. тонн и длиной 336 м. Там также отгружают темные и светлые нефтепродукты.

Продолжают ли работу причалы №№ 1 и 2, на запрос «Ъ-СПб» в компании оперативно ответить не смогли.

По мнению господина Дмитриева, с учетом ежегодной отгрузки нефтепродуктов на терминале стоимость одних суток простоя причала может составлять $1–1,3 млн неотгруженных нефтепродуктов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что если простой не продлится более месяца, то существенных потерь производительности, вероятнее всего, удастся избежать. Для этого компания может повысить интенсивность работы оставшихся двух причалов благодаря технологической обвязке насосных станций, которая позволяет производить погрузку на любом из них.

Владимир Колодчук