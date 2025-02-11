Лист исключительной нетрудоспособности
Вице-спикер Ирина Яровая просит смягчить проект приказа Минздрава о выдаче больничных
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко по вопросу реформы оформления больничных. Ранее ведомство предложило ограничить выдачу листков нетрудоспособности — не более четырех больничных на одного пациента за полгода. Если человек продолжит жаловаться на здоровье, то его состояние должна будет изучить специальная медкомиссия. Госпожа Яровая попросила министра добавить ряд исключений — например, в случае беременности или серьезных инфекционных заболеваний, требующих изоляции. Ведомство сообщило “Ъ”, что рассмотрит все предложения. Эксперт-медик считает, что обычному человеку вряд ли нужно больше четырех больничных за полгода, поэтому медкомиссия поможет выявить либо симуляцию, либо скрытые проблемы со здоровьем.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко расширить список исключений, на которые не будет распространяться количественное ограничение по оформлению больничных. Речь идет о проекте приказа Минздрава, который был опубликован в конце 2024 года для общественного обсуждения. По действующим нормам медицинский специалист выписывает листки нетрудоспособности на срок до 15 дней (фельдшер либо зубной врач — до 10 дней). После этого пациент может выйти на работу, а затем снова обратиться за листком, и так сколько угодно раз. Поэтому Минздрав предложил дополнительное ограничение: если за полгода человек получил четыре больничных, в следующий раз его здоровьем займется врачебная комиссия медучреждения. Она изучит документы о состоянии пациента и оценит эффективность предыдущих медицинских назначений. После этого комиссия примет решение, нужно ли продлевать срок временной нетрудоспособности. Если новый порядок утвердят, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Инициатива Минздрава предусматривает несколько исключений. Комиссия будет не нужна, если больничный оформляется для ухода за больным членом семьи, для медицинской реабилитации, в случае заместительной почечной терапии, а также при социально значимых заболеваниях (болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением; сахарный диабет; злокачественные новообразования; ВИЧ, туберкулез, гепатит; инфекции, передаваемые половым путем; психические расстройства и расстройства поведения). Но Ирина Яровая считает этот список недостаточным, указывая, что там обозначены далеко не все ситуации, которые требуют систематического лечения и врачебного наблюдения. Например, она предлагает сделать исключение в случае инфекционных заболеваний, требующих изоляции, а также представляющих опасность для окружающих (холера, сибирская язва, чума и т. д.). Также вице-спикер призывает Михаила Мурашко прописать особые условия для оформления больничных в период беременности.
Минздрав РФ сообщил “Ъ”, что сейчас «проводится работа по внесению изменений в порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности с участием заинтересованных органов власти, экспертов, общественности». Все предложения «будут рассмотрены в установленном порядке».
Заместитель главного врача «Клиники Ильи Труханова в Куркино» Алина Власова утверждает, что обычный взрослый человек «объективно не может» болеть инфекционными заболеваниями четыре и более раз за полгода. Исключение — люди с ослабленным иммунитетом либо серьезными хроническими патологиями (сахарный диабет, онкологические заболевания, ВИЧ и т. д.). Если же человеку так часто нужен больничный, его просто необходимо дообследовать, уверена главврач: «Выдача больничного листа более четырех раз при отсутствии хронических заболеваний наводит на мысль, что какая-то болезнь не выявлена. В данном случае передача документации на врачебную комиссию позволит выявить причину частых ОРВИ. Либо станет понятно, что пациент просто злоупотребляет получением больничных».