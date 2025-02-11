Лист исключительной нетрудоспособности

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко по вопросу реформы оформления больничных. Ранее ведомство предложило ограничить выдачу листков нетрудоспособности — не более четырех больничных на одного пациента за полгода. Если человек продолжит жаловаться на здоровье, то его состояние должна будет изучить специальная медкомиссия. Госпожа Яровая попросила министра добавить ряд исключений — например, в случае беременности или серьезных инфекционных заболеваний, требующих изоляции. Ведомство сообщило “Ъ”, что рассмотрит все предложения. Эксперт-медик считает, что обычному человеку вряд ли нужно больше четырех больничных за полгода, поэтому медкомиссия поможет выявить либо симуляцию, либо скрытые проблемы со здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко расширить список исключений, на которые не будет распространяться количественное ограничение по оформлению больничных. Речь идет о проекте приказа Минздрава, который был опубликован в конце 2024 года для общественного обсуждения. По действующим нормам медицинский специалист выписывает листки нетрудоспособности на срок до 15 дней (фельдшер либо зубной врач — до 10 дней). После этого пациент может выйти на работу, а затем снова обратиться за листком, и так сколько угодно раз. Поэтому Минздрав предложил дополнительное ограничение: если за полгода человек получил четыре больничных, в следующий раз его здоровьем займется врачебная комиссия медучреждения. Она изучит документы о состоянии пациента и оценит эффективность предыдущих медицинских назначений. После этого комиссия примет решение, нужно ли продлевать срок временной нетрудоспособности. Если новый порядок утвердят, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Инициатива Минздрава предусматривает несколько исключений. Комиссия будет не нужна, если больничный оформляется для ухода за больным членом семьи, для медицинской реабилитации, в случае заместительной почечной терапии, а также при социально значимых заболеваниях (болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением; сахарный диабет; злокачественные новообразования; ВИЧ, туберкулез, гепатит; инфекции, передаваемые половым путем; психические расстройства и расстройства поведения). Но Ирина Яровая считает этот список недостаточным, указывая, что там обозначены далеко не все ситуации, которые требуют систематического лечения и врачебного наблюдения. Например, она предлагает сделать исключение в случае инфекционных заболеваний, требующих изоляции, а также представляющих опасность для окружающих (холера, сибирская язва, чума и т. д.). Также вице-спикер призывает Михаила Мурашко прописать особые условия для оформления больничных в период беременности.

Минздрав РФ сообщил “Ъ”, что сейчас «проводится работа по внесению изменений в порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности с участием заинтересованных органов власти, экспертов, общественности». Все предложения «будут рассмотрены в установленном порядке».

Заместитель главного врача «Клиники Ильи Труханова в Куркино» Алина Власова утверждает, что обычный взрослый человек «объективно не может» болеть инфекционными заболеваниями четыре и более раз за полгода. Исключение — люди с ослабленным иммунитетом либо серьезными хроническими патологиями (сахарный диабет, онкологические заболевания, ВИЧ и т. д.). Если же человеку так часто нужен больничный, его просто необходимо дообследовать, уверена главврач: «Выдача больничного листа более четырех раз при отсутствии хронических заболеваний наводит на мысль, что какая-то болезнь не выявлена. В данном случае передача документации на врачебную комиссию позволит выявить причину частых ОРВИ. Либо станет понятно, что пациент просто злоупотребляет получением больничных».

Наталья Костарнова