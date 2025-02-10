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Трех белгородцев задержали за поджог релейных шкафов

Воронежский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) в отношении трех молодых людей, которые совершили поджог релейных шкафов в Старом Осколе Белгородской области. Как сообщили в ведомстве, среди фигурантов двое несовершеннолетних 2007 и 2009 годов рождения, а также мужчина 2005 года рождения.

По версии следствия, 6 февраля 2025 года подозреваемые в ходе переписки с лицом в одном из мессенджеров согласились за денежное вознаграждение выполнить задание, направленное на дестабилизацию деятельности железной дороги. Они, распределив роли между собой и находясь на железнодорожной станции «Старый Оскол» в Белгородской области, совершили поджог релейных шкафов.

Личности фигурантов установили в ходе следственных действий, в которых участвовали сотрудники управлений ФСБ и МВД по Белгородской области. Сейчас следствие решает вопрос об избрании молодым людям меры пресечения.

Сегодня Курский областной суд приговорил 31-летнего жителя региона к 20,5 годам колонии строгого режима за государственную измену и диверсию. Как установлено в суде, по заданию украинских спецслужб он совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.

Владимир Зоркий

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