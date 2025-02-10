Стартапы Helsing и Mistral намерены развивать ИИ для нужд обороны ЕС

Немецкая оборонная компания Helsing, разрабатывающая беспилотники для поставок на Украину, будет сотрудничать с французским стартапом в области искусственного интеллекта (ИИ) Mistral. Они намерены совместно укреплять оборону Евросоюза.

Компании намерены совместно разрабатывать зрительно-языковые системы, которые будут улучшать взаимодействие человека и ИИ на поле боя. «Будущее обороны будет формироваться системами на основе ИИ, работающими вместе с людьми»,— сказал представитель компании Антуан Борд (цитата по пресс-релизу Helsing).

Helsing создает программное обеспечение на основе ИИ для дронов и реактивных истребителей, в том числе для Eurofighter Typhoon. Также компания производит собственные образцы вооружения. В декабре 2024 года Helsing объявила, что начала производство беспилотных летательных аппаратов под названием НХ-2 с использованием технологий ИИ для поставок на Украину. Ранее газета Bild сообщала, что Берлин намерен поставить Киеву 4 тыс. дронов Helsing.

Mistral разрабатывает языковые модели, конкурирующие с продуктами американских компаний OpenAI и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).