«В жилом комплексе около 800 квартир»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о девелоперском проекте автомобильной марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Пройдет еще немного времени, и на вопрос «где ты живешь?» кто-то сможет ответить «в Mercedes». Речь идет не о персонажах, подобных героям фильма «Земля кочевников» — обездоленных американцах, которые вынуждены жить в собственных автомобилях, скорее наоборот. В городе Майами торжественно открыли галерею продаж, в которой можно будет поближе познакомиться с особенностями жилого комплекса Mercedes-Benz Places, которая здесь же, на берегу Атлантического океана, и возводится.

Это конструкция из двух башен высотой в 67 этажей. Первая из них уже построена, вторая должна быть сдана в эксплуатацию в 2027 году. В ЖК около 800 квартир — от студий до больших апартаментов с несколькими спальнями. Здесь же разместятся офисные помещения, фитнес-центры, торговые галереи, отель на 174 номера и, конечно же, парковки с возможностью подзарядить электромобили. Но главная «фишка» всего этого сооружения — это то, что и внешний вид, и интерьеры комплекса разрабатывались исходя из представлений о прекрасном дизайнеров Mercedes-Benz. Собственно, на открытие галереи приехал главный художник марки Горден Вагенер.

В галерее можно будет посмотреть, как будет выглядеть, например, лаунж Silver Arrow — это пространство на крыше комплекса, куда смогут попадать только жильцы Mercedes-Benz Places. Тут разместится бассейн, широкая терраса для принятия солнечных ванн, бар, но все это будет украшено изображениями тех самых «серебряных стрел» — гоночных автомобилей заводской команды Mercedes-Benz середины прошлого века. Ну, или можно выбрать себе кухню, дизайн которой будет напоминать салон автомобиля.

Надо сказать, что «мерседесовский» дом — не первый девелоперский проект, который в Майами осуществляется с участием автомобильной марки. Первым стал ЖК Porsche Design Tower, потом появился небоскреб Aston Martin. В стадии постройки сейчас находится не только Mercedes-Benz Places, но и Bentley Residences. На прошлой неделе английская марка сообщила, что помимо привычных атрибутов роскоши в этом ЖК будет реализован спа-центр для домашних животных.

Дмитрий Гронский