Продажи игроков в мировом футболе растут, следует из очередного отчета FIFA по итогам зимнего трансферного сезона. Россия в сводной таблице организации оказалась на 54-м месте, между Руандой и Тунисом. Стали ли российские клубы тратить меньше на футболистов? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Публикация сводной таблицы переходов практически совпала с новостью о трансфере в «Спартак», который купил форварда сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию почти за €19 млн, что, кстати, стало самой дорогой покупкой красно-белых в истории. Если вспомнить недавнее приобретение «Зенитом» бразильца Луиса Энрике за €35 млн, то 54-е место России в списке FIFA по расходам может удивить. Особенно если учесть, что у нас трансферное окно закроется только 20 февраля и переходы еще вполне возможны.

Дьявол, как всегда, в деталях. Дело в том, что чиновники федерации взяли данные для публикации только за январь, поэтому российские клубы и выглядят такими экономными. Конечно, подписывать максимально дорогих игроков получается не у всех команд РПЛ, но стремятся к этому многие, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, которой живет и работает в Испании: «К сожалению, в РПЛ гуляют деньги корпораций. €10-15 млн — это да. €2 млн агенты получили там, €2 млн получили агенты тут».

Но на фоне сумм за покупку игроков другими странами Россия выглядит относительно скромно. Например, клубы Английской премьер-лиги потратили в зимнее трансферное окно €622 млн. Англия вообще лидер по многим футбольным показателям, в том числе финансовым. Так что привлечь кого бы то ни было из действующих футболистов в АПЛ труда не составляет. А вот для того, чтобы привести игрока в чемпионат попроще, нужно серьезно переплатить, рассказал “Ъ FM” футбольной агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Сейчас есть несколько направлений, где нужно добавлять много нулей — это Саудовская Аравия, в свое время это был Китай, Россия туда тоже входит. Учитывая политические события, цены могут только вырасти, скорее всего, в 4-5 раз».

Стоит сказать, что Франция стала страной, которая продала больше всех футболистов за границу. Ligue 1 покинуло 157 игроков общей стоимостью €371 млн. Здесь с теми, кто не вписался в схему игры, не церемонятся, но это приносит свои плоды. Не просто так клуб «Брест» со стоимостью игроков €120 млн попал в стыковые матчи Лиги чемпионов и во вторник, 11 февраля, сыграет с ПСЖ. Российские команды в еврокубках не играют, поэтому покупки футболистов за €20-30 млн в это время выглядят странно, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Сегодня, когда мы не играем в еврокубках, надо все-таки хорошо призадуматься, как наши команды тратят деньги и какой есть в этом смысл».

Не исключено, что в ближайшее время цены на игроков станут еще выше. Если посмотреть на сводную таблицу FIFA, то тенденцию к подорожанию не заметить сложно. Может быть, потому клубы всех стран так активизировались. За январь они потратили на новых игроков €2,35 млрд — это почти на 20% больше, чем за то же время прошлого года. Так что те команды РПЛ, которые сейчас не жалеют весомых сумм на покупку новичков, можно сказать, следуют мировому тренду. При этом скромное 54-е место, которое сейчас занимает Россия в сводной таблице FIFA, уже совсем скоро забудется. А усилия госкорпораций, скорее всего, поднимут нашу страну по тратам на игроков по меньшей мере в первую десятку.

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Владимир Осипов