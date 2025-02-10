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Петербуржцы пожаловались на глобальный сбой в работе «Делимобиля»

Утром 10 февраля в работе каршерингового сервиса «Делимобиль» случился масштабный сбой. Многие пользователи не могли начать или завершить аренду. При этом приложение выставляло счета и списывало деньги.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

После этого петербуржцы пришли с вопросами в Telegram-канал сервиса. В техподдержке сообщили, что постараются решить проблему в ближайшее время. Согласно правилам, деньги пользователям должны вернуть в срок до 30 дней.

Отметим, что «Делимобиль» считается крупнейшим каршеринговым сервисом в России. Он работает в десяти городах страны, численность автопарка компании превышает 30 тыс. автомобилей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что масштабный сбой случился у петербургских пользователей Telegram. На работу сервиса, который не загружался, пожаловались более 100 пользователей.

Андрей Маркелов

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