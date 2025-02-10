Индекс промпроизводства в Ярославской области составил 101% в 2024 году

В Ярославской области в 2024 году индекс промышленного производства по сравнению с 2023 годом составил 101%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2023 году индекс составлял 106,2%. В целом по России промышленное производство по итогам 2024 года выросло на 4,6%.

В 2024 году году снижение произошло в добыче полезных ископаемых (92,7% к 2023 году) и обеспечении электрической энергией, газом и паром (97,7% к 2023 году).

Однако вырос индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях — 101,5%. Наибольший рост показали производство прочей неметаллической минеральной продукции (+52,1%), готовых металлических изделий (+25,8%) и ремонт и монтаж машин (+19%). Индекс промпроизводства в сфере «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» вырос до 101,5%.

Алла Чижова