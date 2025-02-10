«Орлы» взлетели на вершину

В ночь на понедельник в Новом Орлеане завершилось главное спортивное событие США — Super Bowl, решающий матч чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ). Собственно, спортивная составляющая мероприятия не вполне соответствовала ажиотажу вокруг игры: «Филадельфия Иглс» со счетом 40:22 обыграли победителя двух предыдущих первенств «Канзас Сити Чифс». «Орлы» могли победить и крупнее, если бы в конце матча откровенно не валяли дурака. Зато другие аспекты шоу удались. Зрители насладились и специально созданными под Super Bowl рекламными роликами, размещение которых обошлось по $8 млн за 30 секунд; и выступлением исполнителя Кендрика Ламара, на подтанцовке у которого выступила Серена Уильямс; и «трагедией» всеамериканской иконы Тейлор Свифт, присутствие которой не помогло «Канзас Сити», за который выступает ее сердечный друг Трэвис Келси; и, конечно же, появлением Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Филадельфия Иглс» (на фото: игрок команды Джордан Майлата) во второй раз в своей истории стала сильнейшей командой Национальной футбольной лиги

Фото: Doug Benc / AP «Филадельфия Иглс» (на фото: игрок команды Джордан Майлата) во второй раз в своей истории стала сильнейшей командой Национальной футбольной лиги

Фото: Doug Benc / AP

Super Bowl образца этого года в спортивной своей части мог бы получиться и повеселее. Да, у матча вроде был фаворит — «Канзас Сити». Неудивительно, поскольку эта команда выиграла два предыдущих чемпионата. Выиграй она снова — стала бы третьей в истории лиги, добившейся так называемого three-peat. Но при этом и «Филадельфию» нельзя было назвать очевидным аутсайдером. Уровни команд вполне сопоставимы: «Вожди» лучше в атаке, «Орлы» — в защите. То, что нужно для хорошей игры.

Но на деле «Филадельфия» просто разгромила соперника. Что случилось с чемпионской командой, непонятно. Но оборона «Орлов» просто съела канзасцев. Как ни старался звездный квотербек «Вождей» Патрик Махоумс, между прочим обладатель самого крупного по общей сумме контракта в истории американского футбола ($503 млн за десять лет); как ни выкладывался Трэвис Келси, известный помимо того, что он уже пару лет сохраняет статус бойфренда Тейлор Свифт и даже, говорят, хочет на ней жениться, еще и тем, что он отличный тайт-энд (это такое амплуа в американском футболе),— ничего не получалось. Махоумс свои фирменные передачи раздавал чаще в руки соперникам, чем своим игрокам. Келси пытался бежать и ловить мячи, но у него не ловилось. Другие игроки «Чифс» были ничуть не лучше.

В итоге уже к перерыву на табло значилось 24:0. В моменте было и 34:0. Итоговый счет 40:22. Но это вовсе не значит, что «Канзас Сити» пытался что-то предпринять. Скорее, игроки «Филадельфии», понимая, что титул в кармане (это второй выигранный командой Super Bowl), уже откровенно валяли дурака. Они даже праздновать начали за три минуты до свистка.

Впрочем, Super Bowl — это ведь история не только, а многие уверены, что и не столько, про спорт. В первую очередь это событие, способное одновременно собрать у экранов больше сотни миллионов зрителей.

Для США вообще единственное. И разговоры о том, сколько зрителей посмотрели матч, занимают не меньше времени, чем обсуждение самой игры. Точных цифр по этому году пока нет, но специалисты ждут превышения прошлогоднего рекорда в 123,7 млн зрителей в США. Портал sportsmediawatch прогнозирует, что показатель может достичь 130 млн зрителей, а специалисты NBC замахнулись на отметку 136 млн человек (с учетом еще примерно 60–65 млн зрителей, которые смотрели трансляцию за пределами США, преимущественно в Канаде и Мексике, может получиться около 200 млн зрителей). При этом население США составляет около 335 млн человек. То есть матч смотрит треть всех жителей страны.

Да, есть спортивные события, собирающие куда бОльшую аудиторию. Так, финал Лиги чемпионов, еще одного ежегодного топового матча, в 2024 году, согласно данным Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), посмотрели более 400 млн человек. Но не стоит забывать, что у решающего матча Лиги чемпионов потенциальная аудитория из-за несопоставимой разницы в популярности обычного и американского футбола примерно равна всему населению планеты. Так что в процентах от возможных сборов Super Bowl побеждает.

Разумеется, концентрация внимания такого количества зрителей на одном быстротечном событии сказывается на цене на рекламу по ходу его трансляции. Это еще один важный аспект разговоров до, во время и после Super Bowl. Рекламные ролики под шоу снимаются специально. Их даже отдельно рекламируют. А размещение 30-секундного ролика обходится в миллионы. В этом году телеканал Fox, транслировавший матч, отчитался о том, что продавал слоты по $8 млн. Это на $1 млн больше прошлогоднего рекорда и почти вдвое больше показателя десятилетней давности. Телеканал также отмечал, что сборы превысили $700 млн.

Впрочем, одной лишь спортивной составляющей для привлечения такой аудитории маловато, а потому Super Bowl — это еще и культурное и светское мероприятие

Музыкальное шоу, устраиваемое в перерыве, становится событием само по себе. В этом году публику развлекал рэп-исполнитель Кендрик Ламар. Можно по-разному относиться к тому, что он делает, но, наверное, все же что-то стоящее, раз на подтанцовке у рэпера выступала 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс. Следующий шаг — видимо, танцующий Лионель Месси. Кстати, аргентинец на матче был. Как и другие игроки «Интер Майами» — Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

Помимо известных футболистов стадион в Новом Орлеане был забит сотнями других знаменитостей, включая, конечно же, Тейлор Свифт. Тесная дружба пользующейся какой-то нездоровой популярностью певицы с Трэвисом Келси уже пару лет как стала важным экономическим фактором для НФЛ. Просто потому, что походы Тейлор Свифт на матчи резко нарастили женскую аудиторию лиги.

Впрочем, нынешний поход ей явно не понравился. Публика, когда певицу показали на большом экране, недовольно загудела, чем ввела исполнительницу в замешательство: она растерянно смотрела на свою группу поддержки. Зато когда камера навелась на Дональда Трампа, первого в истории действующего президента США, посетившего Super Bowl, стадион зазвучал приветственно. Кстати, президент Трамп окончания матча дожидаться не стал и уехал в перерыве. Но вскоре в социальной сети Truth Social появилась запись.

«Единственная, кому пришлось хуже, чем "Канзас Сити",— это Тейлор Свифт. Ее освистали на стадионе. MAGA (сторонники лозунга Make America Great Again.— “Ъ”) беспощадны»,— сообщил Дональд Трамп, очевидно напоминая о том, что Тейлор Свифт по ходу президентской гонки активно поддерживала конкурента — кандидата от республиканцев Камалу Харрис. Дональд Трамп тогда так расстроился, что написал в той же Truth Social: «Я ненавижу Тейлор Свифт».

Александр Петров