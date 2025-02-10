Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд не стал отстранять Антона Тристана от должности на время следствия

Советский районный суд Уфы отказал в удовлетворении ходатайства следователя об отстранении от должности на время следствия начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы и заместителя председателя межведомственной комиссии мэрии Антона Тристана, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антон Тристан

Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антон Тристан

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антон Тристан

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

В середине декабря 2024 года в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Господин Тристан обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено в марте того же года в отношении неустановленных тогда сотрудников уфимской мэрии, которые, по мнению следствия, незаконно признали аварийными несколько жилых домов в историческом центре Уфы. Это двухэтажный доме 13/1 1917 года постройки на улице Карла Маркса, трехэтажном доме 15а 1960 года постройки на той же улице и доме 79 на улице Пушкина, который был построен в 1935 году, и является объектом культурного наследия регионального значения. Всего в этих домах около 30 жилых квартир.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...