Суд не стал отстранять Антона Тристана от должности на время следствия

Советский районный суд Уфы отказал в удовлетворении ходатайства следователя об отстранении от должности на время следствия начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы и заместителя председателя межведомственной комиссии мэрии Антона Тристана, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антон Тристан

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антон Тристан

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

В середине декабря 2024 года в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Господин Тристан обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено в марте того же года в отношении неустановленных тогда сотрудников уфимской мэрии, которые, по мнению следствия, незаконно признали аварийными несколько жилых домов в историческом центре Уфы. Это двухэтажный доме 13/1 1917 года постройки на улице Карла Маркса, трехэтажном доме 15а 1960 года постройки на той же улице и доме 79 на улице Пушкина, который был построен в 1935 году, и является объектом культурного наследия регионального значения. Всего в этих домах около 30 жилых квартир.

Майя Иванова