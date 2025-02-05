Администрация попала в аварийную ситуацию

Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы и заместитель председателя межведомственной комиссии мэрии Антон Тристан стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. В конце декабря 2024 года, по данным «Ъ-Уфа», ему было предъявлено обвинение. Претензии к господину Тристану со стороны СКР касаются признания аварийными трех домов на улицах Карла Маркса и Пушкина. По данным «Ъ-Уфа», следствие полагает, что Антон Тристан, председательствовавший на двух из трех заседаний межведомственной комиссии мэрии Уфы, на которых дома были признаны аварийными, вышел за пределы своих полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности мэрии Уфы Антон Тристан стал фигурантом уголовного дела

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности мэрии Уфы Антон Тристан стал фигурантом уголовного дела

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Уфа», в середине декабря 2024 года в отношении начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы Антона Тристана было возбуждено уголовное дело. Господин Тристан обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Санкции по данной статье предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Изначально уголовное дело было возбуждено в марте того же года в отношении неустановленных тогда сотрудников уфимской мэрии, которые, по мнению следствия, незаконно признали аварийными несколько жилых домов в историческом центре Уфы. Речь идет о двухэтажном доме 13/1 1917 года постройки на улице Карла Маркса, трехэтажном доме 15а 1960 года постройки на той же улице и доме 79 на улице Пушкина, который был построен в 1935 году, и является объектом культурного наследия регионального значения. Всего в данных домах около 30 жилых квартир.

Спорные строения находятся в квартале улиц Карла Маркса, Пушкина, Гоголя и Свердлова площадью около 1,5 га. В 2014 году МУП «Служба заказчика и технического надзора Уфы» получило право на застройку участка за 3,25 млн руб., а шесть лет спустя уступил их ООО «Специализированный застройщик „Пушкин“» (принадлежит врачу-неврологу Ринату Айсину). Детали переуступки прав новому застройщику выяснить не удалось. По данным «Ъ-Уфа», спорные дома не подлежали сносу в рамках договора развития застроенной территории квартала.

В июле 2023 года, как сообщал «Ъ-Уфа», межведомственная комиссия при администрации Уфы нашла основания для признания домов, фигурирующих в уголовном деле, аварийными и подлежащими сносу. Чуть ранее к такому выводу пришел отдел Госжилнадзора Башкирии, который проводил выездное обследование домов якобы в связи с обращениями их жителей, а также эксперты ООО «Терс», которые обследовали дома на Карла Маркса. Экспертиза дома на Пушкина была проведена «за счет» застройщика.

Между тем, по данным «Ъ-Уфа», заявления жителей домов, на основании которых была проведена проверка ведомства, по мнению следствия, являлись подложными, а аварийное состояние домов — опровергнуто результатами альтернативных строительных экспертиз.

Антон Тристан занимает должность заместителя председателя межведомственной комиссии мэрии Уфы, но во время обсуждения характеристик домов 13/1 и 15а на Карла Маркса в марте 2023 года он исполнял обязанности председателя. В декабре того же года заседание комиссии по признанию аварийным дома на Пушкина уже вел первый вице-мэр Сергей Кожевников.

В 2023 году трое жильцов дома 13/1 по Карла Маркса направили в Кировский райсуд Уфы административный иск к мэрии и межведомственной комиссии. Истцы просили признать незаконным заключение комиссии о признании дома аварийным. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Среди оснований — результаты судебной строительно-технической экспертизы ООО «Партнер-Уфа», которая подтвердила аварийное состояние строения. Верховный суд Башкирии оставил решение в силе.

Дом 79 на Пушкина также был предметом рассмотрения Кировского райсуда Уфы.

Судебная экспертиза, проведенная ООО «Вэлдстрой», подтвердила аварийность здания, поэтому иск жителей дома был отклонен. ВС Башкирии поддержал решение нижестоящей инстанции.

Аналогичный иск подавали в Кировский райсуд Уфы жители дома 15а на улице Карла Маркса. В рамках дела также была проведена экспертиза (ООО «Научно-производственное предприятие Промжилстрой»), подтвердившая аварийность дома. В сентябре прошлого года ВС Башкирии отменил решение райсуда и вернул дело на новое рассмотрение. Ближайшее заседание назначено на 7 февраля.

Найти номер телефона директора и владельца ООО «Специализированный застройщик „Пушкин“» Рината Айсина не удалось.

Старшая по дому 15а на улице Карла Маркса Гузель Янбекова сообщила «Ъ-Уфа», что жители не согласны с признанием их домов аварийными. «Экспертизы были сделаны по заказу застройщика. Мы о них даже не знали, равно как о проверке домов Госжилнадзором. Ни тех, ни других мы не видели. О том, что наши дома якобы аварийные мы узнали постфактум. С этой оценкой мы не согласны и будем бороться за свои права в судах. По нашему дому должна быть назначена новая экспертиза, а по другим уже поданы кассационные жалобы на решения судов»,— пояснила Гузель Янбекова.

Антон Тристан попросил переадресовать вопросы в пресс-службу мэрии Уфы. Получить оперативный комментарий там не удалось.

Булат Баширов